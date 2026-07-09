Made in Kazakhstan: Qarmet поставляет сталь для отечественного машиностроения

Казахстанские предприятия продолжают развивать промышленную кооперацию, увеличивая долю отечественной продукции в машиностроении. Один из примеров такого взаимодействия – производство кузовных деталей для автобусов на заводе QazTehna с использованием оцинкованной стали компании Qarmet.

В 2025 году на предприятии был введен в эксплуатацию первый в Казахстане гидравлический штамповочный пресс, позволяющий самостоятельно изготавливать металлические элементы кузова автобусов.

Фото: QazTehna

Для производства деталей применяется оцинкованная сталь марки 08КП, выпускаемая металлургическим комбинатом Qarmet.

Фото: QazTehna

"Данный штамповочный пресс имеет усилие 1600 тонн и является единственным прессом такого типа в Казахстане. На нем изготавливаются основные кузовные детали автобусов: элементы крыши, боковые панели и другие компоненты. Сталь нам поставляет компания Qarmet. Мы используем металл разной толщины, он отличается высоким качеством и отлично подходит для штамповки", – отметил инженер-технолог завода QazTehna Назар Бурихин.

Фото: QazTehna

Использование отечественного металла стало важным шагом в развитии локализованного производства и снижении зависимости от импортных комплектующих. Благодаря началу штамповочного производства уровень локализации выпуска автобусов увеличился более чем на 11%.

Сегодня на новой производственной линии выпускаются основные кузовные элементы для городских, туристических и школьных автобусов Yutong, включая боковые и центральные части крыши, боковую обшивку и другие штампованные детали.

Фото: QazTehna

"Сотрудничество с отечественными машиностроительными предприятиями является одним из важных направлений для Qarmet. Поставка оцинкованной стали на завод QazTehna подтверждает, что продукция нашего металлургического комбината соответствует требованиям современных высокотехнологичных производств. Для нас особенно важно, что казахстанский металл используется при выпуске техники, производимой внутри государства. Такая кооперация способствует развитию внутреннего рынка, увеличению доли локализации и формированию устойчивых производственных цепочек между предприятиями Казахстана", – подчеркивают специалисты Qarmet.

Фото: Qarmet

Развитие подобных проектов становится возможным благодаря масштабной программе модернизации металлургического комбината Qarmet. Компания реализует крупнейший за последние десятилетия инвестиционный цикл, направленный на расширение производства продукции и укрепление позиций отечественной металлургии.

Фото: Qarmet

Сегодня на комбинате продолжается строительство новых коксовых батарей №8-9, нового сортопрокатного комплекса, линии горячего непрерывного цинкования и полимерных покрытий, а также литейно-прокатного комплекса. Реализация этих проектов позволит существенно увеличить выпуск современной металлопродукции, востребованной в строительстве, машиностроении, автомобилестроении и других отраслях промышленности.

Использование оцинкованной стали Qarmet в производстве автобусов QazTehna подтверждает, что отечественный металл уже сегодня становится основой продукции казахстанского машиностроения. Развитие промышленной кооперации между предприятиями способствует формированию полного производственного цикла внутри страны, увеличению добавленной стоимости и укреплению технологической независимости Казахстана.