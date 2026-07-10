Астана: новый масштаб развития в самом сердце Евразии

Сегодня Астана – крупнейший инвестиционный и деловой центр страны с валовым региональным продуктом почти 38 млрд долларов, рекордным объемом инвестиций в основной капитал и самой высокой долей малого и среднего бизнеса среди всех регионов Казахстана.

Такой путь редко удается пройти за столь короткое время. Сегодня есть повод не только оценить достигнутые результаты, но и понять, за счет чего Астана продолжает оставаться одним из главных центров экономического роста Казахстана.

Именно такой подход к развитию столицы обозначил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития Астаны в декабре 2025 года:

"Астана всегда должна быть в авангарде масштабных начинаний. Наша столица должна служить примером для других регионов во всех отношениях".

Экономические показатели столицы свидетельствуют, что этот ориентир последовательно реализуется на практике.

Город, который продолжает расти

Сегодня на Астану приходится почти 12% экономики Казахстана. Это означает, что более одной десятой всего валового внутреннего продукта страны создается в столице.

Валовой региональный продукт города достиг почти 38 млрд долларов – это сопоставимо с экономикой отдельных государств Центральной Азии.

При этом Астана остается лидером страны по объему инвестиций в основной капитал, а ежегодно здесь вводится почти четверть всего жилья Казахстана.

За этими цифрами – новые предприятия, современные производства, масштабные стройки и тысячи новых рабочих мест.

Население Астаны уже превысило 1,6 млн человек. Ежегодно столица увеличивается почти на 100 тысяч жителей.

По оценкам аналитиков, уже в ближайшее десятилетие население может достичь 2,3-2,5 млн человек.

Стремительный рост населения становится одним из ключевых факторов дальнейшего развития столицы. Вместе с увеличением числа жителей возрастают требования к строительству жилья, развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Такой масштаб роста требует комплексного развития города – одновременно расширять инфраструктуру, создавать новые рабочие места и повышать качество городской среды.

Инвестиции приходят туда, где видят перспективу

В последние годы Астана уверенно удерживает лидерство среди регионов Казахстана по объему инвестиций в основной капитал.

В 2025 году в экономику города привлечено около 2,5 трлн тенге. Рост составил 21,3%, причем почти 65% вложений обеспечили частные инвесторы.

Высокая доля частных инвестиций – один из наиболее объективных показателей доверия бизнеса к экономике города. Предприниматели вкладывают средства там, где видят долгосрочные перспективы развития.

Эта тенденция сохраняется.

За первые месяцы текущего года в экономику столицы привлечено 833 млрд тенге инвестиций – на 11,2% больше, чем годом ранее. Частные инвестиции составили 591 млрд тенге, а индекс физического объема достиг 113,6%.

В Национальный пул инвестиционных проектов уже включено 210 столичных проектов общей стоимостью свыше 2,2 трлн тенге.

Каждый такой проект – это новые предприятия, современные производства, логистические комплексы, школы и медицинские центры.

Одновременно город развивает новые точки экономического роста. Продолжается расширение специальной экономической зоны "Астана – Технополис", создается современная промышленно-логистическая инфраструктура, ведется работа по развитию второго Индустриального парка.

Эти проекты должны стать основой для размещения новых производств, привлечения высокотехнологичных инвестиций и создания рабочих мест.

Экономика, которая держится на предпринимательстве

Экономическая модель Астаны заметно отличается от большинства регионов страны.

Если основу экономики многих областей составляют крупные промышленные предприятия или добывающий сектор, то в столице ключевую роль играет малый и средний бизнес.

МСБ формирует около 70% валового регионального продукта – это самый высокий показатель среди всех регионов Казахстана.

Около 70% экономически активного населения работают в этом секторе.

В последние месяцы одной из самых обсуждаемых тем остается налоговая реформа. Предприниматели высказывают разные оценки, звучат вопросы и опасения. Однако если смотреть на ситуацию через экономические показатели, картина выглядит более взвешенной.

Столичный бизнес развивается. Растет число действующих предприятий, открываются новые компании, сохраняется высокий уровень занятости и инвестиционной активности.

Предпринимательство остается крупнейшим работодателем города и расширяет свое присутствие практически во всех сферах экономики – от торговли и сферы услуг до строительства, IT и креативных индустрий.

Последовательная политика правительства по поддержке предпринимательства позволяет столичному бизнесу сохранять устойчивость даже в условиях меняющейся экономической конъюнктуры. Несмотря на внешние вызовы и проводимые реформы, малый и средний бизнес продолжает расширяться, создавать новые рабочие места и оставаться ключевой опорой экономики столицы.

Когда население растет, строится весь город

Высокие темпы строительства давно стали привычной частью жизни столицы.

В прошлом году в Астане введено 4,8 млн квадратных метров жилья – почти четверть всего жилья, построенного в Казахстане.

Но современный город – это не только жилые дома.

Вместе с новыми кварталами строятся школы, детские сады, поликлиники, инженерные сети, дороги, транспортные развязки и общественные пространства.

Параллельно модернизируются системы жизнеобеспечения города – водоснабжение, теплоснабжение, энергетическая и коммунальная инфраструктура, без которых дальнейший рост мегаполиса невозможен.

В текущем году темпы сохраняются. Уже введено более 1,5 млн квадратных метров жилья, а объем строительных работ достиг 359 млрд тенге, что составляет около 15% общереспубликанского объема.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Экономика сохраняет набранный темп

Положительная динамика сохраняется практически во всех основных секторах экономики.

Краткосрочный экономический индикатор достиг 110,4%, что является одним из лучших результатов среди регионов страны.

Рост фиксируется в строительстве, промышленности, транспорте, связи, сфере услуг и торговле.

Особенно заметную динамику демонстрирует промышленный сектор. По итогам первых пяти месяцев объем промышленного производства превысил 1,6 трлн тенге, увеличившись более чем на 11%.

Основной вклад обеспечила обрабатывающая промышленность, где рост составил свыше 10%. Подобная динамика подтверждает, что столица постепенно укрепляет позиции не только как административный и деловой, но и как современный производственный центр.

Несмотря на изменения налогового законодательства, объем товарооборота увеличился до 4 трлн тенге.

Такой результат свидетельствует о сохранении потребительской активности и устойчивой работе городской экономики.

Все более заметный вклад в экономику столицы вносит туризм.

За прошлый год столицу посетили более 1,6 млн туристов, в том числе сотни тысяч иностранных гостей. Все более заметную роль играет событийный туризм. Международные форумы, концерты мировых звезд, спортивные соревнования и культурные мероприятия создают дополнительный спрос на гостиницы, рестораны, транспорт, торговлю и сферу услуг.

Развитие туристической отрасли подтверждается и инвестициями. В столице реализуются 33 инвестиционных проекта общей стоимостью более 265 млрд тенге, предусматривающих строительство гостиниц, туристической инфраструктуры и новых общественных пространств.

Еще одним перспективным направлением становится медицинский туризм. Современные многопрофильные клиники, соответствующие международным стандартам, позволяют Астане постепенно укреплять позиции одного из ведущих медицинских центров региона.

Рост экономики отражается в бюджете

Экономический рост неизбежно отражается и на государственных доходах.

По итогам 2025 года в государственный бюджет от столицы поступило 3,7 трлн тенге. Из них 2,4 трлн тенге перечислено в республиканский бюджет, еще 1,3 трлн тенге – в местный бюджет.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По итогам 5-ти месяцев поступления в государственный бюджет уже составили 1,7 трлн тенге, что почти на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рост бюджетных поступлений отражает процессы, происходящие в экономике города: расширяется налоговая база, развивается предпринимательство и увеличиваются инвестиции.

Следующий этап

На совещании по вопросам дальнейшего развития столицы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил высокие темпы роста Астаны, объемы инвестиций и масштабы жилищного строительства.

Главной задачей станет уже не столько сохранение высоких темпов роста, сколько обеспечение их качества, чтобы вместе с экономикой развивались транспорт, инженерная инфраструктура, социальные объекты и городская среда.

Развитие Астаны сегодня – это не только новые инвестиции, предприятия и квадратные метры жилья. Это формирование столицы мирового уровня с собственным архитектурным стилем, где современные общественные пространства, масштабное озеленение и принципы "города-сада" становятся такими же важными элементами развития, как экономика и инвестиции.

Такое сочетание сильной экономики, современной инфраструктуры и продуманного городского пространства должно стать главным отличием Астаны нового этапа развития.