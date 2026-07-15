Руководство КТЖ провело серию двусторонних встреч с китайскими партнерами на бизнес-форуме в Шанхае
В работе форума приняли участие председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Асель Жанасова, помощник президента Республики Казахстан по вопросам цифровизации Куанышбек Есекеев и другие.
В рамках бизнес-форума руководство АО "НК "Қазақстан темір жолы" провело серию двусторонних встреч с руководителями крупнейших транспортно-логистических и технологических компаний Китая. В числе участников встреч – ведущие компании Китая: COSCO Shipping, Shanghai International Port Group, Порт Ляньюньган, China Railway Container Transport, China Harbour Engineering Company, Global DTC и Sichuan Port and Shipping Investment Group.
Основными темами обсуждения стали дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), увеличение объемов перевозок, реализация совместных инфраструктурных и логистических проектов, цифровизация транспортных процессов, внедрение технологий искусственного интеллекта и расширение инвестиционного сотрудничества.
"Конкурентоспособность транспортных маршрутов сегодня зависит уже не только от инфраструктуры. Все большую роль играют данные, цифровые платформы и искусственный интеллект, которые становятся ключевыми факторами повышения эффективности перевозок, скорости принятия решений и качества логистических сервисов", — отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.
По итогам проведенных встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении стратегического транспортно-логистического сотрудничества, реализации совместных инфраструктурных проектов и внедрении современных цифровых технологий.
Развитие сотрудничества с китайскими партнерами будет способствовать укреплению роли Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии и повышению конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Партнерский материал