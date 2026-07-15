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Экономика и бизнес

Руководство КТЖ провело серию двусторонних встреч с китайскими партнерами на бизнес-форуме в Шанхае

Двусторонняя встреча с китайскими партнерами, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 14:54 Фото: пресс-служба АО "НК КТЖ"
В Шанхае состоялся Международный бизнес-форум "Казахстан – Китай: транспортно-логистическое сотрудничество и электронная коммерция – новые технологии, новые возможности", организованный АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В работе форума приняли участие председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Асель Жанасова, помощник президента Республики Казахстан по вопросам цифровизации Куанышбек Есекеев и другие.

В рамках бизнес-форума руководство АО "НК "Қазақстан темір жолы" провело серию двусторонних встреч с руководителями крупнейших транспортно-логистических и технологических компаний Китая. В числе участников встреч – ведущие компании Китая: COSCO Shipping, Shanghai International Port Group, Порт Ляньюньган, China Railway Container Transport, China Harbour Engineering Company, Global DTC и Sichuan Port and Shipping Investment Group.

Двусторонняя встреча с китайскими партнерами, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 14:54

Фото: пресс-служба АО "НК КТЖ"

Основными темами обсуждения стали дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), увеличение объемов перевозок, реализация совместных инфраструктурных и логистических проектов, цифровизация транспортных процессов, внедрение технологий искусственного интеллекта и расширение инвестиционного сотрудничества.

"Конкурентоспособность транспортных маршрутов сегодня зависит уже не только от инфраструктуры. Все большую роль играют данные, цифровые платформы и искусственный интеллект, которые становятся ключевыми факторами повышения эффективности перевозок, скорости принятия решений и качества логистических сервисов", — отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

По итогам проведенных встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении стратегического транспортно-логистического сотрудничества, реализации совместных инфраструктурных проектов и внедрении современных цифровых технологий.

Двусторонняя встреча с китайскими партнерами, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 14:54

Фото: пресс-служба АО "НК КТЖ"

Развитие сотрудничества с китайскими партнерами будет способствовать укреплению роли Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии и повышению конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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