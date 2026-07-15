АО "НК "Қазақстан темір жолы" подписало пакет соглашений с китайскими партнерами в Шанхае

Экономика и бизнес

В рамках бизнес-форума "Казахстан – Китай: транспортно-логистическое сотрудничество и электронная коммерция – новые технологии, новые возможности" АО "НК "Қазақстан темір жолы" подписало с китайскими партнерами ряд соглашений.

Речь о сотрудничестве в сфере ИТ-инфраструктуры, портовой и терминальной логистики, судостроения, цифровизации транспортных процессов и развития международных транспортных коридоров.

Общая сумма подписанных документов оценивается примерно в 400 млн долларов США, часть контрактов номинирована в юанях и тенге.

Фото: пресс-служба АО "НК КТЖ"

АО "НК "Қазақстан темір жолы" подписало документы с China Harbour Engineering Company Ltd, Sichuan Port and Shipping Investment Group Co., Ltd., COSCO Shipping Container Lines Co., Ltd., Global DTC Kazakhstan Ltd., NIZE Intelligent Technology Co., Ltd., China Railway Container Transport Co., Ltd., ООО "Группа компаний "Порт Ляньюньган", Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co., Ltd., а также ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан".

Подписанные документы направлены на дальнейшее развитие сотрудничества АО "НК "Қазақстан темір жолы" с китайскими партнерами и реализацию совместных проектов.

Фото: пресс-служба АО "НК КТЖ"

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