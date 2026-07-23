Банки, продавцы или казахстанцы: у кого будут взимать комиссию при оплате через единый QR

Сегодня, 23 июля 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) предоставила комментарий касательно функционирования новой межбанковской системы мобильных платежей, сообщает Zakon.kz.

В монетарном регуляторе напомнили, что с 19 июля в Казахстане заработала новая межбанковская система мобильных платежей, которая позволяет осуществлять оплату по единому QR-коду при оплате в терминале любого банка.

"Всю систему технически обслуживает оператор – Национальная платежная корпорация (НПК), дочерняя организация Национального банка. Основной задачей НПК является обеспечение доступной, независимой и бесперебойной платежной среды в интересах банков, граждан и предпринимателей. Для бизнеса это означает, что способы приема платежей и обслуживания клиентов расширяются. Теперь, помимо оплаты платежными картами, через имеющийся терминал можно принимать QR-платежи от любых других банков". Пресс-служба НБК

Для покупателей, как подчеркнули в Нацбанке, оплата по единому QR является бесплатной.

"При этом существует важное законодательное требование: комиссия при оплате через единый QR при межбанковских платежах для бизнеса не может быть выше, чем комиссия по оплате картой. Таким образом, расходы предпринимателей при приеме оплаты через единый QR гарантированно не превысят стоимость аналогичной транзакции по карте любого другого банка". Пресс-служба НБК

Как отметили в Нацбанке, если и покупатель, и терминал продавца обслуживаются в одном банке, банк сам определяет тариф. Если банки разные, комиссия для предпринимателя складывается следующим образом:

1% уходит банку покупателя (межбанковская комиссия interchange, оплачиваемая банком продавца банку покупателя). Часть этих денег банк может вернуть клиентам в виде кэшбека и бонусов – то есть эта часть комиссии, по сути, и финансирует бонусные программы;

уходит банку покупателя (межбанковская комиссия interchange, оплачиваемая банком продавца банку покупателя). Часть этих денег банк может вернуть клиентам в виде кэшбека и бонусов – то есть эта часть комиссии, по сути, и финансирует бонусные программы; остальную сумму получает банк самого предпринимателя – за организацию приема платежей в безналичной форме.

"Из этих сумм банк покупателя и банк предпринимателя платят НПК как оператору системы: 0 тенге за переводы по номеру телефона, 0,05% за платежи по единому QR. Таким образом, НПК не взимает никакие комиссии за межбанковские переводы по номеру телефона с банков либо их клиентов. Следует отметить, что банки также являются субъектами предпринимательства, несут расходы на содержание инфраструктуры, установку POS-терминалов... и исходя из этих условий устанавливают комиссии предпринимателям, как в любом конкурентном бизнесе". Пресс-служба НБК

Вместе с тем Нацбанк внимательно следит за ситуацией и тарифной политикой банков по новой системе. Это последовательная работа, и она всегда направлена на поиск оптимального решения. Так, ранее Нацбанком совместно с Международными платежными системами (Visa, Mastercard, UnionPay) и банками за два года были поэтапно снижены в два раза ставки межбанковских комиссий (interchange) во всех сегментах платежных карточек:

массовый – с 1,8-2% до 1%,

премиум – с 2,4% до 1,2%,

суперпремиальный – с 2,45% до 1,4%.

"Важно отметить, что новый способ оплаты через единый QR – это дополнительная возможность для предпринимателя, наряду с привычными способами оплаты наличными денежными средствами, платежной картой и внутрибанковским QR. Выбор остается за бизнесом: можно и дальше использовать POS-терминалы нескольких банков или объединить прием всех платежей в одном терминале – ради собственного удобства и комфорта покупателей. Таким образом, появление единого QR не ограничивает привычные варианты оплаты, а расширяет их, давая бизнесу и клиентам свободу выбора". Пресс-служба НБК

В будущем, как заверили в монетарном регуляторе, на основе этой системы появятся новые полезные возможности:

оплата по запросу,

расчеты между компаниями и с государством,

платежи за границу,

и другие сервисы.

Согласно данным Нацбанка, с 17 июля текущего года через систему обработано около 1 млн транзакций, что свидетельствует о высокой востребованности сервиса казахстанцами.

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21 июля 2026 года в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, кто отвечает за единый межбанковский QR-код. Из заявления следовало, что вопросы функционирования QR-кода, регулирования платежных систем, а также установления правил и тарифов межбанковских платежей относятся к компетенции Нацбанка РК. Отмечалось, что агентство не устанавливает комиссии по межбанковскому эквайрингу и не осуществляет регулирование тарифной политики платежных систем.