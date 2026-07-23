Канатная дорога, парковка и новая тропа: что ждет БАО в Алматы

О масштабном проекте в районе Большого Алматинского озера (БАО) стало известно 23 июля 2026 года в ходе рабочего объезда акима Алматы Дархана Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что главе города во время презентации был представлен проект ремонта автомобильной дороги Алматы – Космостанция с подъездом к санаторию "Алма-Арасан".

Так, планируется провести капитальный ремонт участка протяженностью 26,5 км, а также создать парковочную зону.

Кроме того, была представлена концепция размещения станции канатной дороги к БАО.

Отдельное внимание было уделено благоустройству пешеходной тропы к БАО.

"Планируется создать организованную туристическую тропу протяженностью 5,3 км с современной инфраструктурой для комфортного и безопасного посещения. Вдоль маршрута планируется установить навигационные указатели и информационные стенды, обустроить площадки для отдыха и смотровые площадки, фотозону, лестницы и переправы на сложных участках, а также разместить малые архитектурные формы". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее стало известно, что в Алматы дорогу к Шымбулаку частично закроют на четыре месяца. Подробности можно прочитать по этой ссылке.