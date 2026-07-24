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Экономика и бизнес

От меховых изделий до медоборудования: как программа "Іскер аймақ" помогает развивать малый бизнес Казахстана

Программа &quot;Іскер аймақ&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 09:30 Фото: АО "Фонд Даму"
По поручению Президента при поддержке Правительства Казахстана в декабре 2025 года была утверждена Единая программа поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ", реализуемая Фондом развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация НИХ "Байтерек").

Программа направлена на обеспечение доступного финансирования для субъектов микро- и малого предпринимательства, в том числе в сельской местности и малых городах, путем субсидирования части процентной ставки по кредитам. Особенностью программы является активное участие акиматов и НПП "Атамекен" в определении приоритетных отраслей с учетом специфики и экономического потенциала каждого региона.

На данном этапе в рамках программы поддержано более 300 проектов на общую сумму свыше 21 млрд тенге. К примеру, в Жамбылской области развивается производство меховых изделий, в Кызылординской – увеличиваются объемы переработки риса, в Северо-Казахстанской области расширяется выпуск отечественного медицинского оборудования, в Актобе развивается производство текстиля и товаров для дома, а в Туркестанской области наращивается производство сыров.

Переработка шкур и пошив меховых изделий в Жамбылской области

Одним из участников программы "Іскер аймақ" стала ИП "Кожабекова Г.Т." – это единственное в Жамбылской области предприятие, которое более 20 лет занимается переработкой овечьих шкур и производством меховых изделий. Компания ежегодно поставляет порядка 46 тыс. обработанных шкур отечественным обувным и швейным предприятиям, а также производит около 20 тыс. готовых меховых изделий, включая военные шапки, тулупы и полушубки для АО "НК "Қазақстан темір жолы", министерства внутренних дел и министерства обороны РК. География поставок охватывает Жамбылскую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области, города Алматы и Шымкент, при этом около 10% продукции в 2025 году были экспортированы в Россию и Узбекистан.

Программа "Іскер аймақ", фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 09:30

Фото: АО "Фонд Даму"

С помощью господдержки предприятие приобрело солнечные панели. Это снизит затраты на электроэнергию на 38%, повысит энергоэффективность и уменьшит воздействие на окружающую среду. Реализация проекта позволит заместить до 24 тыс. импортируемых меховых изделий и обеспечить 20% потребности регионального рынка в данной категории за счет переработки отечественного овчинного сырья и выпуска готовой продукции в Казахстане.

Рис из Кызылординской области, известный за пределами Казахстана

Еще одним успешным примером реализации программы "Іскер аймақ" является ИП "Турлыбаев Досжан" из Шиелийского района Кызылординской области. Предприятие занимается производством и переработкой риса. В рамках программы "Іскер аймақ" предприниматель получил кредит в размере 110 млн тенге на пополнение оборотных средств для закупа риса-сырца (шала) с последующей переработкой. Процентная ставка банка составила 22%, из которых 8,8% субсидируется государством, благодаря чему для предпринимателя ставка снижена до 13,2% годовых. Кроме того, при оформлении займа была предоставлена гарантия Фонда "Даму", что позволило получить необходимое финансирование.

Программа "Іскер аймақ", фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 09:30

Фото: АО "Фонд Даму"

Сегодня производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 150 тонн риса в сутки. Продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется в Кыргызстан, Россию и Афганистан. Реализация проекта позволит заместить до 1,5-2 тыс. тонн импортной рисовой продукции в год и обеспечить 20-25% потребности регионального рынка.

Полученная поддержка также способствует развитию предприятия и созданию новых рабочих мест. После реализации проекта численность сотрудников увеличилась с 3 до 5 человек, а в перспективе предприятие планирует расширить штат до 10 работников.

Отечественное медицинское оборудование в Северо-Казахстанской области

ТОО "Ультрамедтех KZ" из Петропавловска – отечественный производитель медицинского оборудования, работающий с 2020 года. Предприятие выпускает бактерицидные облучатели, рециркуляторы воздуха, озонаторы, ультрафиолетовые лампы, ламинарные шкафы и шкафы для хранения стерильных эндоскопов. Сегодня компания поставляет продукцию во все регионы Казахстана, сотрудничая с медицинскими учреждениями и организациями различных отраслей.

Программа "Іскер аймақ", фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 09:30

Фото: АО "Фонд Даму"

В рамках программы предприятие получило кредит в размере 100 млн тенге сроком на 3 года. Средства направлены на закуп комплектующих для производства продукции.

Реализация проекта позволит увеличить объем медицинского оборудования в два раза – с 5 тыс. до 10 тыс. изделий в год, создать 5 новых рабочих мест. Наращивание производственных мощностей способствует импортозамещению зарубежных аналогов, обеспечивая медицинские организации Казахстана современным оборудованием собственного производства.

Конкурентным преимуществом предприятия является не только собственное производство, но и разработанное компанией программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени дистанционно контролировать техническое состояние поставленного оборудования и оперативно проводить его сервисное обслуживание.

Сыры из Туркестанской области: развитие местной переработки молока

ИП "Бахар" из Туркестанской области специализируется на производстве сыров под брендом TARIX. Компания перерабатывает местное молочное сырье, сотрудничает с региональными поставщиками молока и способствует развитию перерабатывающей промышленности области.

Программа "Іскер аймақ", фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 09:30

Фото: АО "Фонд Даму"

В рамках программы предприятие получило кредит в размере 100 млн тенге под 21%, из которых 8,4% субсидируется государством, благодаря чему предприниматель выплачивает 12,6% годовых. Средства направлены на строительство специализированного складского помещения для хранения молочного сырья. Реализация проекта позволит увеличить объем производства сыра с 200 до 260 кг в сутки, заместить до 40 тонн импортной молочной продукции в год и обеспечить до 5% потребности регионального рынка в данной категории. Выпускаемая продукция реализуется на территории Туркестанской области, включая Шардаринский и Жетысайский районы, а также город Туркестан.

Проект также способствует развитию кооперации с местными фермерскими хозяйствами, расширению переработки отечественного молочного сырья и укреплению продовольственной безопасности региона. В настоящее время на предприятии работают 2 человека, а по мере дальнейшего развития производства планируется создание до 6 рабочих мест.

Национальные товары для дома в Актюбинской области

ИП "Жантлеуова Г.А." из города Актобе производит постельные принадлежности и товары для дома. Предприятие выпускает одеяла, подушки, корпе, матрасы, традиционные сундуки и изделия для приданого, сочетая использование натуральных материалов с современным дизайном. Сегодня продукция предприятия востребована не только в Актюбинской области, но и поставляется во все регионы Казахстана.

Программа "Іскер аймақ", фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 09:30

Фото: АО "Фонд Даму"

В рамках программы предприятие получило кредит в размере 35 млн тенге сроком на 3 года. Финансирование направлено на пополнение оборотных средств, увеличение объема закупаемого сырья, повышение качества производства и развитие продвижения бренда. Благодаря этому выпуск продукции существенно вырос: объем производства подушек увеличился с 12 до 20 изделий в сутки, а корпе – с 30 до 50 изделий. Численность работников увеличилась с 7 до 10 человек, а в дальнейшем предприятие планирует создать до 20 рабочих мест.

Истории этих предпринимателей показывают, что с государственной поддержкой предприятия модернизируют производство, увеличивают объемы выпуска продукции, создают новые рабочие места, расширяют рынки сбыта и замещают импорт отечественной продукцией.

В 2026 году планируется поддержать порядка 5 тыс. проектов на сумму 400 млрд тенге.

Как воспользоваться программой "Іскер аймақ"?

Условия программы субсидирования:

  • максимальная сумма финансирования – до 200 млн тенге;
  • цели – инвестиции и пополнение оборотных средств;
  • ставка вознаграждения – не более 21% (базовая ставка НБ РК + 4%);
  • размер субсидий – 40% от номинальной ставки, но не менее 12,6%;
  • срок субсидирования – до 3 лет.

Консультацию по программе можно получить в филиалах Фонда "Даму", Едином контакт-центре – 1408. Для жителей отдаленных районов работают мобильные фронт-офисы, которые могут принимать заявки на местах.

Также можно обратиться в банки-партнеры. На сегодняшний день Фонд сотрудничает с 8 банками второго уровня и 4 лизинговыми компаниями:

  • АО "Народный банк Казахстана",
  • АО "Банк ЦентрКредит",
  • АО "ForteBank",
  • АО "Нурбанк",
  • АО "Евразийский банк",
  • АО "ДБ "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк" (KZI Bank),
  • АО "Банк RBK",
  • АО "Alatau city Bank (ex Jusan Bank)",
  • ТОО "Merz Leasing Machinery",
  • ТОО "QZQ Finance",
  • ТОО "Нур Лизинг",
  • ТОО "BCC Leasing".

Подробнее о программе, контакты и адреса филиалов Фонда можно узнать на официальном сайте www.damu.kz.

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Айсулу Омарова
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