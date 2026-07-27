Нурымбет Сактаганов представил Восточный Казахстан на Форуме с участием президентов Казахстана и России

Нурымбет Сактаганов выступил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Омске с участием президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Представляя экономический и инвестиционный потенциал региона, глава области отметил, что именно сотрудничество приграничных территорий сегодня становится одним из ключевых факторов развития экономики, промышленной кооперации и логистики.

"Практика показывает, что именно на стыке интересов регионов рождаются новые возможности. Сегодня приграничные территории становятся пространством для формирования транспортных коридоров, производственной кооперации и новых точек экономического сотрудничества", — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

По его словам, Казахстан уже входит в число крупнейших торгово-экономических партнеров Омской области, обеспечивая около трети ее внешнеторгового оборота. При этом Восточно-Казахстанская область остается одним из ведущих индустриальных регионов страны, где производится пятая часть всей продукции цветной металлургии Казахстана, а объем экспорта превышает 2 млрд долларов США.

Особое внимание аким уделил промышленному сотрудничеству с российскими регионами. Сегодня в Восточном Казахстане работают более 500 предприятий с участием российского капитала, развивается взаимодействие в агропромышленном комплексе, научной сфере и внедрении современных технологий.

Одним из перспективных направлений глава региона назвал формирование единого логистического пространства, которое объединит приграничные территории Казахстана и России.

В числе приоритетов также обозначены развитие транспортного потенциала Иртыша, сохранение его экосистемы и реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики.

"Река Иртыш — это не просто транспортная артерия, а единая природная система, от состояния которой зависит качество жизни миллионов людей по обе стороны границы", — отметил Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Он сообщил, что в Восточно-Казахстанской области уже реализуются проекты по строительству 10 малых гидроэлектростанций, и подчеркнул, что регион открыт для новых инвестиций.

"Главой нашего государства поставлена четкая задача создать все необходимые условия для беспрепятственной работы инвесторов. Пользуясь случаем, приглашаю компании Российской Федерации к совместной реализации перспективных проектов в Восточно-Казахстанской области", – заявил аким.

Отдельно глава региона остановился на развитии человеческого капитала, подчеркнув важность подготовки специалистов для новой экономики и расширения сотрудничества между вузами Восточного Казахстана и приграничных российских регионов.

Фото: акимат ВКО

В завершение выступления Нурымбет Сактаганов выразил уверенность, что потенциал межрегионального сотрудничества далеко не исчерпан.

"Сегодня у нас есть все предпосылки, чтобы вывести казахстанско-российское межрегиональное сотрудничество на новый уровень. Горизонты нашего взаимодействия безграничны, а совместные проекты способны стать новыми инвестициями, рабочими местами и возможностями для наших граждан", — резюмировал он.

XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России традиционно является одной из ключевых площадок для обсуждения совместных экономических проектов, развития промышленной кооперации, транспортной инфраструктуры, инвестиций и гуманитарных связей между регионами двух стран.