Токаев прилетел в Омск для участия в важном форуме

Фото: Акорда

25 июля 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды. "Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица", – говорится в сообщении. Фото: Акорда Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Подробнее – по ссылке.

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