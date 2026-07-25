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События

Токаев прилетел в Омск для участия в важном форуме

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 16:42 Фото: Акорда
25 июля 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица", – говорится в сообщении.
машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 16:42

Фото: Акорда

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Подробнее – по ссылке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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