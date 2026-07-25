Токаев прилетел в Омск для участия в важном форуме
Фото: Акорда
25 июля 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
"Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица", – говорится в сообщении.
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Подробнее – по ссылке.
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