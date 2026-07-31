Эффект "Айдарлы": что принесет области Абай новый гигант цветной металлургии

Промышленные гиганты измеряются не только тоннами руды и миллиардными инвестициями, но и тем, как меняется жизнь вокруг них. В 600 километрах от Семея начинает оживать месторождение, к которому не могли подступиться десятилетиями.

В ближайшем будущем здесь развернется строительство горно-обогатительного комплекса "Айдарлы" – объекта, который станет новой точкой промышленного роста области Абай.

Кто стоит за проектом ГОК "Айдарлы"

Инвесторами проекта выступают компания Aidarly Mining, которую возглавляет Эдуард Огай – один из наиболее опытных руководителей горно-металлургической отрасли Казахстана, а также ТОО "Актюбинская медная компания". АМК работает в Казахстане с середины 2000-х годов, развивает добычу и переработку руды в Актюбинской области и за это время направила около одного миллиарда долларов на модернизацию производства и освоение месторождений региона.

Опыт Эдуарда Огая в запуске и развитии горнодобывающих предприятий, а также производственная и техническая экспертиза АМК стали важной основой при подготовке проекта "Айдарлы". На сегодняшний день в проект уже инвестировано около 200 млн долларов. Средства были направлены на геологоразведку, проектирование, разработку инженерных решений, подготовку строительной площадки, выкуп земель и другие работы, необходимые для начала строительства.

Фото: Aidarly Mining

Кадры и социальный сдвиг

Главный ресурс любого ГОКа – люди. C запуском нового предприятия будет создано свыше 3 тыс. рабочих мест, из которых порядка 1,8 тыс. работников компании и остальные – в смежных сферах.

Компания делает ставку на современные технологии, долгосрочное планирование и создание предприятия, рассчитанного на десятилетия работы.

По данным "Aidarly Mining", одно рабочее место на ГОКе может создать еще от трех до семи рабочих мест в смежных отраслях. Речь идет о логистике, строительстве, ремонте техники, транспорте, энергетике, IT, общественном питании, производстве запчастей и спецодежды.

При комплектовании штата компания Aidarly Mining намерена в первую очередь привлекать жителей области Абай. Приоритет при трудоустройстве будут отдавать местным специалистам, если их квалификация соответствует требованиям предприятия.

Для подготовки кадров инвестор планирует наладить сотрудничество с колледжами и вузами Семея, Усть-Каменогорска, Талдыкоргана и Алматы. Совместно с учебными заведениями будут организованы программы обучения и переподготовки, чтобы жители региона могли освоить востребованные специальности и получить работу на новом производстве.

Подготовка сотрудников будет включать не только профессиональное обучение, но и адаптацию на предприятии, обучение требованиям охраны труда и промышленной безопасности, а также развитие необходимых производственных навыков.

"Для нас важно не просто построить современное предприятие, а создать долгосрочные возможности для жителей региона. Наша задача – сформировать сильную местную команду, которая сможет работать на одном из крупнейших промышленных проектов страны", – отметил директор ТОО "Aidarly Mining" Ергали Батталов.

Как будут жить сотрудники нового ГОКа

Фото: Aidarly Mining

Проект ГОКа "Айдарлы" предусматривает строительство современного вахтового поселка, рассчитанного на комфортное проживание и работу сотрудников. Его архитектурная концепция разработана с учетом климатических условий региона, требований к промышленной инфраструктуре и современных стандартов организации рабочего пространства.

Основные объекты поселка объединят в единую систему. Так, например, общежития, административно-бытовой и физкультурно-оздоровительный комплексы соединят крытыми теплыми переходами, что позволит сотрудникам свободно перемещаться между зданиями в любую погоду.

Центром поселка станет административно-бытовой комплекс площадью более 11,5 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся офисные помещения, столовая, медицинский пункт, прачечный комплекс и другие сервисы для повседневных нужд работников. Проект также предусматривает отдельные общежития для административно-управленческого персонала, инженерно-технических специалистов, рабочих и сервисного персонала.

Помимо жилой и административной инфраструктуры, в поселке построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным и тренажерным залами, зонами для настольного тенниса и шахмат. Территорию благоустроят: здесь появятся прогулочные аллеи, спортивные площадки, общественные пространства и центральный фонтан.

Архитектурная концепция выполнена в современной стилистике с использованием натуральных материалов, спокойной цветовой гаммы и продуманного благоустройства. По замыслу разработчиков, это позволит создать комфортную среду, соответствующую масштабу одного из крупнейших промышленных проектов страны.

Драйвер для местного бизнеса

ГОК "Айдарлы" создаст масштабный мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса. Как отмечают в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, постоянный спрос на спецодежду, питание, ремонтные услуги, запчасти и транспортировку сформирует вокруг комплекса целую систему местных подрядчиков. Это означает, что вместе с запуском предприятия в регионе будут развиваться малый и средний бизнес, а экономический эффект выйдет далеко за пределы самого комбината.

Фото: Aidarly Mining

"Практика показывает, что крупные промышленные проекты становятся точкой роста для малого и среднего бизнеса. Предприятие такого масштаба формирует постоянный спрос на широкий спектр товаров и услуг, а значит открывает новые возможности для местных производителей и сервисных компаний. Чем больше казахстанских предприятий будет вовлечено в цепочку поставок, тем заметнее будет экономический эффект для региона", – считает руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай Айбек Рахимбеков.

Экологический стандарт: производить без ущерба

Разработка гигантского медно-порфирового месторождения всегда вызывает вопросы об экологии. Однако в отличие от производств советской постройки "Айдарлы" проектируется с нуля по современным эко-стандартам.

"Предприятие строится с нуля по современным технологиям. Это уже не советское производство, а современный промышленный объект с более высокой экологической эффективностью и значительно меньшей технологической нагрузкой на окружающую среду. Если на старых предприятиях были проблемы с выбросами в атмосферу, то здесь будут применяться современные технологии. Поэтому я считаю, что для региона это однозначно положительный проект", – считает кандидат в депутаты Курултая от партии "Әділет" Арман Калыков.

Так, например, здесь предусмотрен замкнутый цикл водоснабжения, когда все сточные воды собираются, проходят очистку и возвращаются в процесс. Сброс технических стоков в окружающую среду полностью исключен. Кроме того, в зоне повышенного внимания защита воздуха и почвы: специальное хранилище получит гидроизоляционное основание, конвейерные линии и узлы перевалки оснастят системами пылеподавления и мощной фильтрацией, а для снижения пыления предусматривается орошение пылящих поверхностей. Как заверяют в компании, состояние воздуха, грунта и подземных вод также будет под постоянным контролем. По завершении отработки месторождения территорию приведут в состояние, пригодное для дальнейшего использования, закроют плодородным слоем земли и засадят местной флорой.

Фото: Aidarly Mining

Цифры, инфраструктура и налоги

"Айдарлы" – это проект, рассчитанный почти на четверть века. Реализацией занимается компания Aidarly Mining. В основе проекта – месторождение с запасами около 1,8 млрд тонн легкообогатимой руды, содержащей 6,7 млн тонн меди и 181,7 тыс. тонн молибдена.

Добычу будут вести открытым способом, а обогатительную фабрику построят в три очереди. Каждая сможет перерабатывать по 25 млн тонн руды в год. В результате общая мощность предприятия достигнет 75 млн тонн руды ежегодно, а объем производства составит 226 тыс. тонн меди в концентрате и 3,55 тыс. тонн молибдена в концентрате.

Проект включает строительство карьера, фабрики, дробильного комплекса, закрытого склада крупнорубленой руды с пылеподавлением, а также создание с нуля дорожной и энергетической инфраструктуры. За весь период работы ГОК направит в бюджеты всех уровней более 1,43 трлн тенге налогов, из которых порядка 30 млрд тенге пополнят казну области Абай.