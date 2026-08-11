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Экономика и бизнес

KEGOC будет усиливать сотрудничество с казахстанскими производителями

Сотрудничество с казахстанскими производителями, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:04 Фото: KEGOC
В АО "KEGOC" обсудили меры поддержки казахстанских товаропроизводителей и возможность расширения их участия в закупках компании, передает корреспондент Zakon.kz.

В посвященном этим вопросам круглом столе приняли участие руководители компании, представители АО "Самрук-Қазына Контракт", НПП "Атамекен", а также представители отечественных предприятий.

В ходе встречи были представлены результаты работы компании по развитию сотрудничества с казахстанскими производителями. За первое полугодие 2026 года сумма договоров, заключенных с товаропроизводителями, составила 11 млрд тенге. Практически все закупки товаров за этот период были проведены среди предприятий, включенных в Реестр товаропроизводителей АО "Самрук-Қазына".

Как отметил управляющий директор по обеспечению АО "KEGOC" Саят Курманов, поддержка отечественных товаропроизводителей является для компании одним из ключевых приоритетов.

"Динамика закупок у казахстанских товаропроизводителей за последние годы неуклонно растет. В договорах на выполнение работ мы предусматриваем обязательства подрядчиков приобретать материалы и оборудование у казахстанских товаропроизводителей, входящих в реестр холдинга. В результате доля казахстанских товаров в общем объеме закупок в рамках работ выросла с 50% в 2023 году до 63% в 2024 году и 67% в 2025 году, – сказал Курманов.
Сотрудничество с казахстанскими производителями, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:04

Фото: KEGOC

По его словам, KEGOC уже на протяжении ряда лет сотрудничает с такими компаниями, как ТОО "Asia Trafo", ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод", ТОО "AKP group", ТОО "ТК Метакон", ТОО "Темирбетон", АО "КамАЗ-Инжиниринг" и другие отечественные производители.

Сотрудничество с данными предприятиями обеспечивает не только стабильный рост рынка, но и возможность развиваться, внедрять новые технологии и повышать конкурентоспособность.

"Отечественные товары, работы, услуги всегда рассматриваются в первую очередь. Ну, естественно, при соответствии нашим требованиям по качеству. Офтейк-контракты формируют гарантированный спрос. Ускоренная оплата и предоплата снижают нагрузку на оборотный капитал товаропроизводителя. Также предусмотрены освобождение от обеспечения тендерной заявки, исполнения договора, возврата аванса. Мы ставим перед собой задачу увеличить долю внутристрановой ценности в закупках за счет расширения практики офтейк-контрактов, локализации критически важного оборудования, стимулирования новых производств в сфере электротехнической и машиностроительной продукции, усиления взаимодействия с отечественными предприятиями при реализации масштабных инвестиционных проектов", – перечислил спикер.
Сотрудничество с казахстанскими производителями, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:04

Фото: KEGOC

В свою очередь, директор департамента развития внутристрановой ценности и проектного управления ТОО "Самрук-Қазына Контракт" Кайыржан Шахмардан подчеркнул, что в Фонде предусмотрено более 16 мер поддержки отечественных товаропроизводителей.

"Среди них авансовый платеж в размере 30%, 5 дней на оплату. Обязательный приоритет отдается отечественным товаропроизводителям, даже если у нас всего он один на рынке. Это упрощает доступ отечественных товаропроизводителей к закупкам группе компаний Фонда, не только для KEGOC. И в рамках регулируемых закупок "Самрук-Қазына" является лидером по поддержке именно отечественных товаропроизводителей", – отметил спикер.

Стоит отметить, что АО "KEGOC" последовательно увеличивает объемы закупок у отечественных предприятий. В 2023 году сумма таких договоров составляла 8,94 млрд тенге, в 2024 году – 21,68 млрд тенге, а в 2025 году – 15 млрд тенге. Кроме того, в договорах на выполнение работ компания предусматривает обязательство подрядчиков приобретать материалы и оборудование у казахстанских товаропроизводителей и подтверждать такие закупки.

Сотрудничество с казахстанскими производителями, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:04

Фото: KEGOC

Особое внимание уделяется развитию практики офтейк-контрактов, которые обеспечивают производителям гарантированный сбыт продукции и позволяют планировать загрузку производственных мощностей на долгосрочный период.

  • 2023 год – 5 контрактов на сумму 3,6 млрд тенге;
  • 2024 год – 9 контрактов на сумму 17,4 млрд тенге;
  • 2025 год – 10 контрактов на сумму 20,9 млрд тенге;
  • 6 месяцев 2026 года – 6 контрактов на сумму 15,4 млрд тенге.

Комплекс мер поддержки товаропроизводителей, который KEGOC реализует совместно с АО "Самрук-Қазына", предусматривает приоритетное рассмотрение отечественных товаров, работ и услуг, заключение офтейк-контрактов, ускоренную оплату и предоплату, освобождение от отдельных видов обеспечения, а также обязательства подрядчиков закупать продукцию у казахстанских предприятий.

В компании и дальше продолжат создавать условия для долгосрочного сотрудничества с отечественными товаропроизводителями и содействовать укреплению промышленного потенциала Казахстана.

Сотрудничество с казахстанскими производителями, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:04

Фото: KEGOC

Партнерский материал

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Азамат Сыздыкбаев
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