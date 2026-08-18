Tele2/Altel обеспечил связь для 14 тысяч клиентов на концерте Kanye West в Алматы

Оператор адаптировал сеть под специальные технические требования шоу, несмотря на временное ограничение части радиочастотного ресурса.

Концерт мировой звезды на Центральном стадионе Алматы стал событием международного масштаба, а также серьезной технической задачей для городской инфраструктуры. Шоу такого уровня требует слаженной работы организаторов, городских служб и технологических партнеров. Для Tele2/Altel задача была действительно нестандартной. По запросу организаторов концерта и по согласованию с акиматом Алматы оператору необходимо было временно ограничить использование части радиочастотного ресурса в районе Центрального стадиона. Одновременно перед командой стояла противоположная по своей сути задача – обеспечить качественный мобильный интернет в условиях высокой концентрации пользователей.

Несмотря на повышенную нагрузку и временное ограничение части радиочастотного ресурса, почти 14 тысяч пользователей передали около 4 ТБ трафика, скорость в сети 5G превышала 350 Мбит/с, а успешность подключения к мобильному интернету оставалась практически на уровне 100%.

Адаптировать сеть под специальные технические требования международного шоу и одновременно сохранить высокое качество сервиса для клиентов – задача действительно сложная, но техническая команда справилась с ней, обеспечив необходимые радиочастотные условия для работы концертного оборудования. При этом оператор в кратчайшие сроки усилил инфраструктуру на Центральном стадионе и прилегающей территории.

"Приезд мировой звезды – всегда большое событие для страны, а также огромный объем работы для организаторов. Формат шоу подразумевал использование оборудования с особыми техническими требованиями к радиочастотной среде. Этот пункт необходимо было выполнить в сжатые сроки. Мы благодарим компанию Tele2/Altel за оперативность и профессиональную работу: команда быстро реализовала необходимые изменения и дополнительно усилила сеть на территории стадиона. Спасибо нашему технологическому партнеру за мгновенную реакцию, открытость, а также готовность работать с нестандартными задачами", – подчеркнула Альфия Нургумарова, управляющий директор First Media Group.

В рамках подготовки к концерту Техническая дирекция Tele2/Altel провела модернизацию базовых станций в районе Центрального стадиона. Их емкость была расширена с учетом опыта предыдущих крупных мероприятий. Также была построена еще одна новая базовая станция на территории Центрального стадиона, которая была рассчитана на повышенную нагрузку. Специалисты Tele2/Altel понимали важность и ценность быстрого интернета в зонах входа и выхода, где перед началом концерта и после его завершения ожидалась особенно высокая концентрация посетителей. Для этого у стадиона организовали работу мобильной базовой станции, усилившей сеть. Кроме того, компания организовала дополнительное резервное электропитание объектов связи в районе стадиона, дабы обезопасить инфраструктуру от возможного отключения электричества во время мероприятия.

"Большие события требуют нестандартных решений. По запросу города и организаторов мы адаптировали сеть под специальные технические требования международного шоу и одновременно сделали максимум, чтобы гости стадиона оставались на связи. У нашей команды есть серьезный опыт: мы готовили сеть к концертам Jennifer Lopez и Backstreet Boys в Алматы и Астане, теперь к Kanye West. За каждым таким событием стоит огромная работа наших инженеров, и десятки тысяч наших клиентов. Я горжусь тем, что у Tele2/Altel есть команда, экспертиза и инфраструктура, которые помогают Алматы и Казахстану принимать события мирового уровня", – отметил Александр Бабичев, CEO Tele2/Altel.

часть технической команды

Инженеры провели многочисленные полевые измерения на территории стадиона и в прилегающем районе, проанализировали результаты и выполнили точечную настройку параметров сети. При этом учитывалось моделирование ожидаемого распределения зрителей и нагрузки. Во время крупных мероприятий десятки тысяч людей одновременно концентрируются на небольшой территории, перемещаются через определенные входы и выходы и активно используют смартфоны, социальные сети, мессенджеры и видеосервисы. Во время концерта инженеры технической дирекции контролировали сеть в режиме реального времени. Это помогло пользователям записывать сторисы и "кружочки" в лайв-режиме.

Опыт масштабных ивентов формирует внутри компании отдельную технологическую экспертизу по работе с событиями международного уровня. И каждый следующий большой концерт для команды – новый вызов. Необходимо спрогнозировать нагрузку, усилить инфраструктуру, адаптировать сеть под требования конкретного шоу и обеспечить ее стабильную работу в момент максимальной концентрации пользователей. Так Tele2/Altel становится не просто оператором связи на крупных мероприятиях, а технологическим партнером крупнейших событий, которые проходят в Казахстане.

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