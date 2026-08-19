Qarmet впервые в Карагандинском угольном бассейне внедряет сухое обогащение угля
Проект становится одним из новых технологических решений в масштабной программе модернизации угольного производства компании.
Главная задача комплекса – повышать качество угля непосредственно на месте добычи, еще до его отправки на Центральную обогатительную фабрику "Восточная".
Если говорить простыми словами, вместе с углем из шахты на поверхность поднимается и порода. Сегодня значительную ее часть приходится перевозить вместе с полезным сырьем и отделять уже на обогатительной фабрике. Новая технология позволит убрать часть лишней породы непосредственно на шахте.
В результате дальше по производственной цепочке будет поступать более качественный уголь. Это означает меньше лишних перевозок, снижение нагрузки на обогатительное оборудование и более эффективное использование производственных мощностей.
В основе комплекса – современная технология сухой воздушной сепарации. Уголь и порода разделяются с помощью воздушного потока, без использования воды и химических реагентов. Такое технологическое решение позволяет исключить образование шламов и сточных вод, сократить эксплуатационные затраты и снизить воздействие производства на окружающую среду. Производительность нового комплекса составит около 300 тонн угля в час.
Технологическая цепочка при этом достаточно проста: добытый уголь поступает в завальную яму, затем проходит дробление и направляется на сухое обогащение. После сепарации очищенный от части породы уголь отправляется на дальнейшую переработку, а отделенная порода – в отвал.
Сегодня новый объект уже приобретает реальные очертания. На площадке смонтированы каркасы дробильной установки и здания сухого обогащения, собраны пять технологических галерей, ведется монтаж конвейерного оборудования. Установлены дробилка и сепаратор, диспетчерский центр, который станет единым пунктом управления комплексом, а также трансформатор для его энергоснабжения.
"Мы внедряем новую для Карагандинского угольного бассейна технологию и фактически переносим первый этап обогащения непосредственно к месту добычи. Наша задача – как можно раньше отделить уголь от лишней породы и дальше работать уже с более качественным сырьем. Это важная часть технологической модернизации наших шахт".Заместитель главного инженера по капитальному строительству шахты "Шахтинская" Василий Барабанов
Сейчас на строительстве объекта задействовано около 90 человек, еще порядка 15 специалистов занимаются монтажом технологического оборудования. Впереди – монтаж трубопроводов и инженерных систем, устройство наружных сетей, завершение кровельных работ и обшивка зданий.
При этом "Шахтинская" – только часть большой программы. Qarmet внедряет комплексы сухого обогащения сразу на четырех шахтах: "Шахтинской", "Казахстанской", "Абайской" и имени Т. Кузембаева.
Проект отражает общий подход компании к развитию угольного направления: модернизация шахт, внедрение новых технологий, повышение автоматизации и эффективности производства. Qarmet последовательно обновляет инфраструктуру и оборудование, чтобы повышать качество угля, сокращать издержки и совершенствовать всю технологическую цепочку – от добычи до переработки.
Сухое обогащение становится еще одним примером того, как современные технологии приходят непосредственно на шахты Карагандинского угольного бассейна, меняя привычные производственные процессы и формируя новый уровень эффективности угледобычи.