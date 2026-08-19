Qarmet впервые в Карагандинском угольном бассейне внедряет сухое обогащение угля

На шахте "Шахтинская" Qarmet продолжается строительство первого в истории Карагандинского угольного бассейна комплекса сухого обогащения угля, сообщает Zakon.kz.

Проект становится одним из новых технологических решений в масштабной программе модернизации угольного производства компании.

Главная задача комплекса – повышать качество угля непосредственно на месте добычи, еще до его отправки на Центральную обогатительную фабрику "Восточная".

Фото: Qarmet

Если говорить простыми словами, вместе с углем из шахты на поверхность поднимается и порода. Сегодня значительную ее часть приходится перевозить вместе с полезным сырьем и отделять уже на обогатительной фабрике. Новая технология позволит убрать часть лишней породы непосредственно на шахте.

Фото: Qarmet

В результате дальше по производственной цепочке будет поступать более качественный уголь. Это означает меньше лишних перевозок, снижение нагрузки на обогатительное оборудование и более эффективное использование производственных мощностей.

Фото: Qarmet

В основе комплекса – современная технология сухой воздушной сепарации. Уголь и порода разделяются с помощью воздушного потока, без использования воды и химических реагентов. Такое технологическое решение позволяет исключить образование шламов и сточных вод, сократить эксплуатационные затраты и снизить воздействие производства на окружающую среду. Производительность нового комплекса составит около 300 тонн угля в час.

Технологическая цепочка при этом достаточно проста: добытый уголь поступает в завальную яму, затем проходит дробление и направляется на сухое обогащение. После сепарации очищенный от части породы уголь отправляется на дальнейшую переработку, а отделенная порода – в отвал.

Фото: Qarmet

Сегодня новый объект уже приобретает реальные очертания. На площадке смонтированы каркасы дробильной установки и здания сухого обогащения, собраны пять технологических галерей, ведется монтаж конвейерного оборудования. Установлены дробилка и сепаратор, диспетчерский центр, который станет единым пунктом управления комплексом, а также трансформатор для его энергоснабжения.

"Мы внедряем новую для Карагандинского угольного бассейна технологию и фактически переносим первый этап обогащения непосредственно к месту добычи. Наша задача – как можно раньше отделить уголь от лишней породы и дальше работать уже с более качественным сырьем. Это важная часть технологической модернизации наших шахт". Заместитель главного инженера по капитальному строительству шахты "Шахтинская" Василий Барабанов

Фото: Qarmet

Сейчас на строительстве объекта задействовано около 90 человек, еще порядка 15 специалистов занимаются монтажом технологического оборудования. Впереди – монтаж трубопроводов и инженерных систем, устройство наружных сетей, завершение кровельных работ и обшивка зданий.

При этом "Шахтинская" – только часть большой программы. Qarmet внедряет комплексы сухого обогащения сразу на четырех шахтах: "Шахтинской", "Казахстанской", "Абайской" и имени Т. Кузембаева.

Фото: Qarmet

Проект отражает общий подход компании к развитию угольного направления: модернизация шахт, внедрение новых технологий, повышение автоматизации и эффективности производства. Qarmet последовательно обновляет инфраструктуру и оборудование, чтобы повышать качество угля, сокращать издержки и совершенствовать всю технологическую цепочку – от добычи до переработки.

Сухое обогащение становится еще одним примером того, как современные технологии приходят непосредственно на шахты Карагандинского угольного бассейна, меняя привычные производственные процессы и формируя новый уровень эффективности угледобычи.