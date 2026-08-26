#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
458.48
534.68
5.43
Экономика и бизнес

Мангистау наращивает морскую аквакультуру: производство достигнет 5 тысяч тонн в год

рыбное хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 09:19 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с работой хозяйства по выращиванию рыбы в Каспийском море ТОО "Organic Fish" в Каракиянском районе.

Проект предусматривает выращивание рыб лососевых пород в морских садковых фермах в глубоководной части Каспийского моря, примерно в 20 километрах от порта Курык. Запланировано поэтапное увеличение производственной мощности предприятия с доведением объема производства товарной рыбы до 5 тысяч тонн в год.

развитие рыбного хозяйства, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 09:19

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В сентябре 2025 года в море были установлены первые три садка диаметром 38 метров каждый. С ноября того же года и до конца года в них было выпущено 95 тысяч штук молоди рыбы общей массой около 20 тонн. Рыбы, средний вес которых изначально составлял 200 граммов, к настоящему времени достигли массы 1,8-2,5 килограмма.

рыбное хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 09:19

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Предприятие планирует получить первую продукцию, выпустить ее на внутренний рынок в сентябре текущего года.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев постоянно подчеркивает задачи по развитию отечественного производства, диверсификации экономики и обеспечению продовольственной безопасности. Проект "Organic Fish" – один из конкретных шагов в этом направлении. Эффективно используя природный потенциал Каспийского моря, формируя новое направление производства, мы получаем возможность обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией. Поэтому важно поэтапно наращивать производственные мощности проекта, качественно реализовывать намеченные планы", – сказал Нурдаулет Килыбай.

В целях увеличения производственной мощности проекта в текущем году ведутся работы по установке еще трех морских садков. В настоящее время они размещены на отведенных участках, проводятся крепежные работы. Запуск дополнительных садков планируется провести до начала сентября, а затем провести зарыбление.

рыбное хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 09:19

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

До конца года во все шесть садков планируется поместить около 470 тысяч штук молоди рыбы. Средний вес мальков составляет 200-300 граммов, общая биомасса – около 114 тонн.

Согласно плану, производственная мощность проекта достигнет 150 тонн товарной рыбы в 2026 году, 1300 тонн – в 2027 году и 5 тысяч тонн – в 2028 году. В последующем планируется дальнейшее увеличение количества садков.

рыбное хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 09:19

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Глава региона отметил, что развитие морской аквакультуры позволит диверсифицировать экономический потенциал Мангистау, создать новые рабочие места и обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией.

Проект "Organic Fish", эффективно используя природный потенциал Каспийского моря, способствует развитию морского рыбоводства в Казахстане и выходу отрасли аквакультуры на новый технологический уровень.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Проект по развитию морской аквакультуры
14:27, 05 сентября 2025
В Мангистау стартовал первый в Центральной Азии проект по развитию морской аквакультуры
В Мангистау после 30-летнего перерыва возрождается профессиональное рыболовство
16:04, 20 декабря 2024
В Мангистау после 30-летнего перерыва возрождается промысловое рыболовство
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
14:03, 08 сентября 2024
Массовое отравление школьников в Мангистау: двое детей находятся в реанимации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Медведев эмоционально отреагировал на поражение от Дамма в Уинстон-Сейлеме
09:49, Сегодня
Медведев эмоционально отреагировал на поражение от Дамма в Уинстон-Сейлеме
Одноклубник Покатилова – Рахмоналиев хочет &quot;Реал&quot; в Лиге чемпионов
09:34, Сегодня
Одноклубник Покатилова – Рахмоналиев высказался об успехе "Сабаха" в Лиге чемпионов
Сергей Кудрявцев - лучший вратарь Кубка Казахстана по хоккею 2026
09:20, Сегодня
Названы лучшие игроки Кубка Казахстана по хоккею-2026
Казахстан оказался в числе лидеров Европы по посещаемости еврокубковых матчей
09:15, Сегодня
Казахстан оказался в числе лидеров Европы по посещаемости еврокубковых матчей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: