Мангистау наращивает морскую аквакультуру: производство достигнет 5 тысяч тонн в год

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с работой хозяйства по выращиванию рыбы в Каспийском море ТОО "Organic Fish" в Каракиянском районе.

Проект предусматривает выращивание рыб лососевых пород в морских садковых фермах в глубоководной части Каспийского моря, примерно в 20 километрах от порта Курык. Запланировано поэтапное увеличение производственной мощности предприятия с доведением объема производства товарной рыбы до 5 тысяч тонн в год.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В сентябре 2025 года в море были установлены первые три садка диаметром 38 метров каждый. С ноября того же года и до конца года в них было выпущено 95 тысяч штук молоди рыбы общей массой около 20 тонн. Рыбы, средний вес которых изначально составлял 200 граммов, к настоящему времени достигли массы 1,8-2,5 килограмма.



Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Предприятие планирует получить первую продукцию, выпустить ее на внутренний рынок в сентябре текущего года.



"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев постоянно подчеркивает задачи по развитию отечественного производства, диверсификации экономики и обеспечению продовольственной безопасности. Проект "Organic Fish" – один из конкретных шагов в этом направлении. Эффективно используя природный потенциал Каспийского моря, формируя новое направление производства, мы получаем возможность обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией. Поэтому важно поэтапно наращивать производственные мощности проекта, качественно реализовывать намеченные планы", – сказал Нурдаулет Килыбай.

В целях увеличения производственной мощности проекта в текущем году ведутся работы по установке еще трех морских садков. В настоящее время они размещены на отведенных участках, проводятся крепежные работы. Запуск дополнительных садков планируется провести до начала сентября, а затем провести зарыбление.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

До конца года во все шесть садков планируется поместить около 470 тысяч штук молоди рыбы. Средний вес мальков составляет 200-300 граммов, общая биомасса – около 114 тонн.



Согласно плану, производственная мощность проекта достигнет 150 тонн товарной рыбы в 2026 году, 1300 тонн – в 2027 году и 5 тысяч тонн – в 2028 году. В последующем планируется дальнейшее увеличение количества садков.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Глава региона отметил, что развитие морской аквакультуры позволит диверсифицировать экономический потенциал Мангистау, создать новые рабочие места и обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией.



Проект "Organic Fish", эффективно используя природный потенциал Каспийского моря, способствует развитию морского рыбоводства в Казахстане и выходу отрасли аквакультуры на новый технологический уровень.