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Массовое отравление школьников в Мангистау: двое детей находятся в реанимации

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 14:03 Фото: akorda.kz
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил больницу, где сейчас проходят лечение дети из села Бесшокы, пострадавшие от отравления в школьной столовой, сообщает Zakon.kz
В данный момент в медицинском учреждении находятся 67 учеников 1-4 классов. Двое детей – в отделении реанимации.
"В больнице оказывается соответствующее лечение. Лекарств и койко-мест достаточно. Самое главное сейчас – здоровье детей. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы пациенты быстрее выздоровели. В дальнейшем мы примем соответствующие меры и решения, связанные с этой ситуацией", – сказал Нурдаулет Килыбай.
отравление, Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 14:03

Фото: акимат Мангистауской области

Глава региона поручил ответственным лицам оказать всю необходимую помощь заболевшим детям и усилить режим работы в больнице. Он добавил, что в случившемся разбирается штаб по чрезвычайным ситуациям, который был создан при акимате области.

Для оперативного обслуживания вызовов жителей Мунайлинского района работают 12 основных и четыре дополнительные бригады областной станции неотложной медицинской помощи. Также мобилизованы четыре бригады врачей Мунайлинской центральной районной больницы и семь бригад города Актау.

Ранее стало известно, что медицинская помощь в селе Бесшокы, где 6 сентября случилось массовое отравление школьников, потребовалась 141 ребенку.

Дети отравились в столовой образовательного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Лечение школьников взяла под свой контроль глава Минздрава Акмарал Альназарова.

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