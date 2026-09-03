Forte и BI запускают совместную ипотечную программу

BI Group и ForteBank подписали меморандум о сотрудничестве и запускают совместную ипотечную программу для покупателей жилья на первичном рынке. Новое предложение позволит приобрести квартиру с первоначальным взносом от 20% и сроком кредитования до 15 лет.

Программа действует для приобретения первичного жилья. Сумма займа составляет от 5 млн до 100 млн тенге, срок кредитования – от 12 до 180 месяцев. Страхование не требуется, комиссии за досрочное, частичное или полное погашение отсутствуют.

Ипотека предусматривает гибкий выбор параметров кредитования в зависимости от размера первоначального взноса и срока займа. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

При оформлении ипотеки сроком на 12 месяцев ставка составляет всего 1% годовых. Для более длительных сроков предусмотрена дифференцированная сетка ставок: чем больше первоначальный взнос, тем выгоднее условия кредитования. Например, при первоначальном взносе 50% ставка составит 13,5% годовых на срок от 13 до 60 месяцев.

Эксклюзивным преимуществом программы станет скидка на приобретение недвижимости для клиентов Forte. Банк применяет индивидуальный подход при рассмотрении заявок на ипотечное кредитование

Меморандум между ForteBank и BI Group предусматривает развитие совместных финансовых решений, направленных на расширение возможностей покупателей при приобретении жилья на первичном рынке.

"Сегодня покупателю важно иметь выбор не только самой квартиры, но и способа ее приобретения. Наша задача – вместе с банками создавать понятные финансовые инструменты с возможностью выбора различных параметров кредитования. Совместная программа с ForteBank дает покупателям такую вариативность", – отметил CEO BI Finance Нурлан Онгарбаев.

"Покупка квартиры – серьезное решение, поэтому для клиента особенно важна возможность выбрать подходящие условия. Вместе с BI Group мы разработали программу, которая позволяет варьировать размер первоначального взноса и срок кредитования. Дополнительным преимуществом станут специальные условия на приобретение недвижимости для клиентов Forte. Наша задача – сделать ипотеку понятным и удобным инструментом и дать клиентам больше возможностей для покупки жилья на первичном рынке", – отметил Chief Retail Banking Officer Зденек Фоукал.

Запуск совместной программы продолжает развитие партнерства BI Group и ForteBank в создании ипотечных продуктов для первичного рынка. Подробные условия, перечень доступных жилых комплексов и требования к заемщикам будут опубликованы на официальных ресурсах Forte.

Справка о ForteBank

АО "ForteBank" – один из ведущих банков Казахстана, предоставляющий полный спектр услуг для розничных, МСБ и корпоративных клиентов. Банк последовательно реализует стратегию устойчивого роста, развивает цифровые сервисы и поддерживает ключевые отрасли экономики.

Справка о BI Group

BI Group – международный строительный холдинг, представленный на рынке 31 год и работающий в восьми странах. Компания занимается жилищным и коммерческим строительством, комплексным развитием территорий, возведением социальных и инфраструктурных объектов, а также поддерживает проекты в сфере образования и помощи детям.

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №1.1.965.133 от 14.07.2026 выдана АО "ForteBank".