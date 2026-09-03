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Экономика и бизнес

Сервисы Яндекс Go направили более 27 млн тенге на развитие равного образования для детей в регионах Казахстана

Яндекс Go, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:33 Фото: Яндекс Go
Yandex Qazaqstan поделился первыми результатами работы благотворительной механики "Помогаем вместе" в Яндекс Go.

Пожертвования пользователей и компании помогли привлечь учителей в школы, где не хватало педагогов, создать кабинет поддержки инклюзии для детей с аутизмом в Акмолинской области и подготовить больше преподавателей робототехники и программирования.

Поддержку в рамках проекта получили три организации: Teach for Qazaqstan, Bolashak Charity и Robotek Foundation, которые развивают образовательные проекты для детей в регионах Казахстана.

Собранные средства позволили привлечь в школы, где не хватало педагогов, новых учителей. Так, в Карагандинской области уже преподают три участника проекта Teach for Qazaqstan – в течение двух лет они обучат более 500 школьников. Их ученики уже участвуют в международных проектах, выступают на английском языке, получают образовательные гранты и становятся победителями олимпиад.

развивающий центр, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:33

Фото: Яндекс Go

Фонд Bolashak Charity направил пожертвования на создание кабинета поддержки инклюзии в школе имени Актана Толеубаева в Акмолинской области. В нем ученики с особенностями ментального развития смогут заниматься индивидуально с коррекционными педагогами.

развивающий центр, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:33

Фото: Яндекс Go

Robotek Foundation подготовил 10 преподавателей робототехники и программирования. Ежегодно они смогут обучать более чем 300 школьников инженерным навыкам и готовить их к республиканским и международным соревнованиям.

Яндекс Go, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:33

Фото: Яндекс Go

Благотворительная механика "Помогаем вместе" была запущена в декабре 2025 года и позволяет пользователям регулярно жертвовать средства, просто совершая поездки и заказывая доставки. В разделе "Помогаем вместе" пользователь выбирает сумму пожертвования – от 10 до 1 000 тенге. После этого выбранная сумма автоматически добавляется к стоимости каждого заказа в Такси и Доставке при оплате банковской картой. Yandex Qazaqstan удваивает собранные средства и направляет в фонд "КАМЕДА", который равными частями распределяет их между Teach for Qazaqstan, Robotek Foundation и фондом Bolashak Charity.

Яндекс Go, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:33

Фото: Яндекс Go

Сейчас подключить "Помогаем вместе" можно в 25 городах Казахстана – там, где доступны сервисы Такси и Доставка. Подписку можно отключить в любой момент в меню в левой части экрана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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