QR-платежи в Казахстане могут освободить от НДС

Заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов 15 сентября 2026 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, на каком этапе находится предложение об освобождении безналичных платежей от НДС и что будет с банковскими комиссиями, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ спросили, как возможное освобождение QR-платежей от НДС повлияет на банковские комиссии для предпринимателей, в том числе по единому QR.

"Действительно, недавно на заседании проектного офиса обсуждалось освобождение безналичных платежей от НДС. В первую очередь это необходимо, чтобы выровнять условия. В действующей редакции Налогового кодекса некоторые безналичные платежи, например карточные расчеты, освобождены от НДС. Поскольку мы развиваем национальную платежную систему, включая единый QR, было предложено установить одинаковые условия. Это позволит избежать путаницы и упростить администрирование", – ответил спикер.

Он подчеркнул, что предложение концептуально поддержано. Сейчас его детали прорабатываются совместно с правительством, после чего документ внесут на рассмотрение Курултая, который примет окончательное решение.

"Если предложение поддержат, заранее оценить его прямое влияние на комиссии для бизнеса и потребителей сложно. Каждый банк устанавливает их самостоятельно. Кроме того, комиссия складывается из нескольких частей: межбанковской комиссии – так называемого интерчейнджа, комиссии платежной системы и комиссии самого банка, в которую он включает собственные расходы", – сказал Бинур Жаленов.

17 июля 2026 года заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов ответил, есть ли обстоятельства, при которых Казахстан может отказаться от единого QR.