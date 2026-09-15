Как изменят лимиты мобильных переводов в Казахстане

Заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов 15 сентября 2026 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, когда могут вступить в силу новые правила для мобильных переводов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, до какой суммы Нацбанк предлагает увеличить лимит мобильных переводов и когда новые правила могут вступить в силу.

"Там есть да, разные лимиты в зависимости от системы. Но если речь идет об МСМП, мы запустили 19 июля то, что в народе принято считать единым QR, – это межбанковская система мобильных платежей. На самом деле кроме платежей по QR в нее же входят и переводы по номеру телефона. И вообще, каждый банк имеет свою риск-политику", – заявил он.

Он объяснил, что каждый банк самостоятельно устанавливает лимиты на переводы для своих клиентов, при этом пользователи также могут настраивать ограничения в мобильном приложении.

"Есть базовые лимиты, которые определяются в рамках нашей общей системы управления рисками. На сегодня мы вынесли на обсуждение проект НПА на "Открытые НПА", и если все будет принято, то к октябрю все это заработает. По-моему, мы нарастили с 500 тысяч до 1 миллиона за одну транзакцию этот уровень. Думаю, вступит в силу в конце октября", – продолжил Бинур Жаленов.

Ранее стало известно, QR-платежи в Казахстане могут освободить от НДС.