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Экономика и бизнес

ForteBank и KEXIM Bank подписали Соглашение о сотрудничестве

подписание документа, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:00 Фото: ForteBank
АО "ForteBank" и Export-Import Bank of Korea (KEXIM Bank) подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ закладывает основу для долгосрочного партнерства между двумя финансовыми институтами, сообщает Zakon.kz.

Подписание состоялось в Сеуле в рамках мероприятий, приуроченных к Саммиту "Республика Корея – Центральная Азия".

подписание, документы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:00

Фото: ForteBank

Соглашение предусматривает привлечение средств на сумму до 70 млн долларов для финансирования экспортно-импортных контрактов клиентов ForteBank, работающих с корейскими компаниями.

"Сотрудничество с KEXIM Bank расширит наши возможности по финансированию внешнеторговых операций клиентов. Для наших клиентов это прежде всего доступ к более выгодному средне- и долгосрочному фондированию для реализации своих проектов". Председатель правления АО "ForteBank" Талгат Куанышев
подписание, документы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:00

Фото: ForteBank

ForteBank уже работает с казахстанскими компаниями, развивающими сотрудничество с партнерами из Республики Корея. Среди приоритетных контрактов – поставки технологического и промышленного оборудования, техники и других товаров. Новое партнерство позволит расширить возможности финансирования как действующих клиентов, так и компаний, развивающих новые направления работы с корейским бизнесом.

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Айсулу Омарова
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