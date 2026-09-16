ForteBank и KEXIM Bank подписали Соглашение о сотрудничестве

АО "ForteBank" и Export-Import Bank of Korea (KEXIM Bank) подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ закладывает основу для долгосрочного партнерства между двумя финансовыми институтами, сообщает Zakon.kz.

Подписание состоялось в Сеуле в рамках мероприятий, приуроченных к Саммиту "Республика Корея – Центральная Азия".

Фото: ForteBank

Соглашение предусматривает привлечение средств на сумму до 70 млн долларов для финансирования экспортно-импортных контрактов клиентов ForteBank, работающих с корейскими компаниями.

"Сотрудничество с KEXIM Bank расширит наши возможности по финансированию внешнеторговых операций клиентов. Для наших клиентов это прежде всего доступ к более выгодному средне- и долгосрочному фондированию для реализации своих проектов". Председатель правления АО "ForteBank" Талгат Куанышев

Фото: ForteBank

ForteBank уже работает с казахстанскими компаниями, развивающими сотрудничество с партнерами из Республики Корея. Среди приоритетных контрактов – поставки технологического и промышленного оборудования, техники и других товаров. Новое партнерство позволит расширить возможности финансирования как действующих клиентов, так и компаний, развивающих новые направления работы с корейским бизнесом.