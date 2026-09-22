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Экономика и бизнес

От суперприложения – к Kaspi Ai: о чем Михаил Ломтадзе говорил на Kazakhstan Growth Forum

глава Kaspi Михаил Ломтадзе, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 14:31 Фото: Kaspi.kz
16 сентября на Kazakhstan Growth Forum глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал о первых результатах персонального AI-помощника Kasper и о том, каким он видит следующий этап развития компании, сообщает Zakon.kz.

Kasper запустили 1 июля. За два с половиной месяца им воспользовался уже 1 млн казахстанцев. При этом Ломтадзе сделал акцент не на самой цифре, а на том, возвращаются ли люди пользоваться новым сервисом снова.

"Большое количество клиентов возвращаются каждый день, чтобы продолжить пользоваться Kasper. Это для нас является самым важным показателем: чем больше людей возвращаются, тем больше нравится сервис клиентам. А если вы не видите возвращения, вам серьезно надо задуматься о том, чтобы что-то поменять", – сказал Ломтадзе.

По его словам, на небольшом казахстанском рынке Kaspi изначально делал ставку на качество, а не только на количество.

Отдельно Ломтадзе остановился на том, чем Kasper отличается от обычного поиска. Главное отличие, по его словам, – способность понимать смысл, а не просто угадывать ключевые слова.

Например, клиенту не обязательно знать, какой именно товар ему нужен. Можно просто поставить задачу: "Мне нужно купить что-то крестнице". После этого Kasper начинает подбирать подходящие подарки, а не просто искать конкретный товар по ключевым словам.

глава Kaspi Михаил Ломтадзе, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 14:31

Фото: Kaspi.kz

Когда речь зашла о будущем Kaspi.kz, прозвучала, пожалуй, самая заметная фраза выступления.

"Я надеюсь, что через пару лет я буду здесь стоять и скажу: теперь Kaspi.kz называется Kaspi Ai", – сказал Ломтадзе.

По его словам, это продолжение пути, который компания уже прошла: сначала банк с быстрым и простым сервисом, затем онлайн-платформа и суперприложение на каждый день. Следующим этапом может стать персональный AI-помощник, к которому клиент обращается каждый день.

По сути, Ломтадзе представил Kasper не как отдельный ИИ-эксперимент, а как следующий этап развития Kaspi.

При этом Ломтадзе подчеркнул, что задача компании не в том, чтобы запустить как можно больше ИИ-функций. Главным критерием остается их реальная польза для клиента.

"Нам главное, чтобы каждая идея, которую мы выбираем, реально приносила пользу – и мы могли приятно удивить любимых клиентов, чтобы они возвращались снова", – сказал Ломтадзе.
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Айсулу Омарова
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