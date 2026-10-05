Михаил Ломтадзе показал премьер-министру возможности AI-помощника Kasper

На форуме Digital Bridge в Астане глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе показал премьер-министру, как персональный AI-помощник Kasper помогает выбирать товары под конкретные потребности клиента, сообщает Zakon.kz.

Демонстрация началась с простого запроса: "Я хочу проследить за показателями здоровья". Kasper предложил варианты решения задачи, а затем в ходе общения помог сравнить топовые модели смарт-колец, учесть совместимость с iPhone и разобраться с размером.





В мире пока очень мало примеров, когда искусственный интеллект удалось превратить в полезное действие для клиентов. Мы стремимся применять эту технологию на практике. В Казахстане уже есть суперприложение на каждый день – уникальный продукт, которого нет практически нигде. Теперь наша задача – создать персонального помощника на каждый день, – отметил Михаил Ломтадзе.

По словам Михаила Ломтадзе, Kasper – собственная разработка Kaspi.kz, созданная в Казахстане. Сервис учитывает предпочтения клиента, анализирует отзывы, сравнивает характеристики и объясняет сложные термины простыми словами. С ним можно общаться на казахском, русском, английском и турецком языках.

С момента запуска функцией Kasper воспользовался уже миллион человек. По словам Михаила Ломтадзе, для компании главным стало то, что пользователи возвращаются: именно это он считает основным критерием качества сервиса.