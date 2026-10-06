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Экономика и бизнес

Названы источники финансирования форума Digital Bridge

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 11:02 Фото: Zakon.kz
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев 6 октября 2026 года на брифинге в правительстве рассказал об источниках финансирования недавно прошедшего в столице форума Digital Bridge, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для финансирования столь масштабного мероприятия использовалась общемировая модель.

"Есть площадка, на которой вы можете продемонстрировать свой продукт. Чем больше ваш стенд, и чем больше он будет занимать пространства, тем больше будет стоить место. Второе – есть рекламные контракты. Третье – есть наши крупные IT компании, которые активно вкладывают средства. Поэтому, там все прозрачно", – сказал Мухаметкалиев.

На вопрос, почему данные о тратах на форум не выкладываются в открытых источниках, он сослался на определенные требования форума.

"Насчет выкладывать – там есть свои требования, потому что Astana Hub не является государственным органом. С точки зрения развития стартап культуры и IT-системы нам очень важно часто проводить такие мероприятия", – добавил вице-министр.

На прошедшем форуме Digital Bridge выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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