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Общество

Заменит ли ИИ чиновников в Казахстане – мнение вице-министра цифрового развития

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки, искусственный интеллект в сфере образования, ИИ в школе, ИИ в школах, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 11:52 Фото: primeminister.kz
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев 6 октября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность замены чиновников технологиями ИИ, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такая задача перед министерством не стоит.

"Здесь нет задачи какой-то замены, усиления какой-то эффективности. Но, однозначно, технология искусственного интеллекта будет влиять на некоторые профессии. В свое время индустриальная революция меняла структуру труда, и искусственный интеллект тоже повлияет. У нас в стратегии есть отдельное направление "Развитие человеческого капитала", где предусмотрены отдельные различные программы для разных групп людей", – сказал Мухаметкалиев.

Журналисты уточнили у него, не боится ли он, что ИИ сможет заменить чиновников.

"Боязни, что заменит, нет. Но сегодня любой человек, который использует технологии, его эффективность однозначно выше. И работодатель может отдать приоритет тому, у кого она выше. Нам важно повышать эффективность нашей экономики. Нам важно внедрять искусственный интеллект на предприятиях, обеспечивая экономический рост", – добавил вице-министр.

Ранее вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов поделился мнением по поводу возможной замены людей технологиями ИИ.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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