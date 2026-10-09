Первый грузовой рейс flydubai прибыл в Алматы: самолет заправила "КМГ-Аэро"

В Международный аэропорт Алматы прибыл первый грузовой рейс авиакомпании flydubai по маршруту Дубай – Алматы – Дубай. Заправку воздушного судна обеспечила дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз" КМГ-Аэро, сообщает Zakon.kz.

Рейсы будут выполняться раз в неделю на самолетах Boeing 737. Новый грузовой маршрут соединил Алматы, один из крупнейших авиационных узлов Центральной Азии, с Дубаем, ведущим международным авиационным и логистическим центром.

Международный аэропорт Алматы обеспечивает инфраструктуру и наземное обслуживание нового направления. КМГ-Аэро, в свою очередь, осуществляет комплексное авиатопливообеспечение воздушных судов "в крыло".

Сотрудничество КМГ-Аэро и flydubai началось в декабре 2023 года. До октября 2026 года компания обеспечивала заправку пассажирских рейсов авиакомпании, теперь партнерство расширено на грузовые направления.

Запуск нового маршрута создает дополнительные возможности для перевозки грузов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами и укрепляет роль Алматы как авиационного и логистического центра региона.

Работа по развитию грузового авиасообщения проводится в рамках поручений главы государства по укреплению позиций Казахстана как ключевого авиационного хаба Центральной Азии и наращиванию транспортно-логистического потенциала страны.

КМГ-Аэро также продолжает расширять сотрудничество с ведущими международными перевозчиками и работать над созданием прозрачных, стабильных и конкурентных условий авиатопливного обеспечения в отечественных аэропортах.