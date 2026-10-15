Как правильно выбрать тендерную гарантию под потребности бизнеса

Документы, пробки, замораживание средств, поездки в банк и гонка до его закрытия – вот с чем раньше ассоциировался процесс получения гарантий, сообщает Zakon.kz.

Сегодня благодаря цифровизации получить гарантию в Halyk можно всего за 10 минут вместо целого рабочего дня. А значит, меньше времени уходит на оформление документов – и больше остается на сам бизнес. Разбираемся, какая гарантия подойдет под разные потребности бизнеса.

Что выбрать для участия в тендере

Начнем с участия в конкурсе. Здесь подойдут цифровые бланковые тендерные гарантии – для порталов госзакупок и "Самрук-Казына". С их помощью бизнес подтверждает свою финансовую надежность, не замораживая средства на счете организатора до конца конкурса. При этом оформить такую гарантию можно без залога и визита в отделение.

Но Halyk упростил не только сам процесс оформления. Чтобы предпринимателям было легче находить подходящие закупки и участвовать в них, появились дополнительные сервисы. Например, "Рекомендации по тендерам" ежедневно собирают актуальные предложения с учетом профиля компании. Это позволяет не тратить время на самостоятельный поиск и быстрее находить подходящие лоты.

Есть решение и для тех, кто регулярно участвует в закупках и хочет оптимизировать расходы на гарантии. Halyk предлагает три тарифных пакета: Tender Pro – для компаний, которые участвуют в тендерах постоянно, и Tender – для тех, кто обращается к закупкам время от времени. А в рамках пакета Salem можно можно участвовать в тендерах на небольшие суммы.

Принцип похож на подписку или медицинскую страховку: предприниматель приобретает пакет и получает возможность бесплатно оформлять тендерные гарантии в пределах установленной суммы. Тарифы доступны любому типу бизнеса, достаточно быть клиентом Halyk.

Что выбрать тем, кто привык побеждать

Участие в тендере – только первый шаг. После победы бизнесу нужно приступить к исполнению договора, а для этого может потребоваться гарантия исполнения обязательств.

Цифровую бланковую гарантию исполнения от Halyk могут оформить ИП и ТОО: до 100 млн теңге на одну гарантию и до 200 млн теңге в совокупности. Это позволяет подтвердить готовность выполнить условия договора и перейти от победы в конкурсе к работе по нему.

Что выбрать тем, кто указал цену ниже установленной заказчиком

Иногда для победы в тендере предприниматель предлагает цену ниже установленной заказчиком. В таком случае может потребоваться антидемпинговое обеспечение. И здесь важно не только выполнить требования закупки, но и сохранить деньги в обороте.

Вместо того чтобы отвлекать собственные средства или использовать кредитную линию, бизнес может оформить цифровую бланковую гарантию антидемпинга. Она позволяет выполнить требования закупки без замораживания ликвидности и длительного оформления.

В итоге выбор гарантии зависит от задачи: участвовать в тендере, приступить к исполнению договора после победы или подтвердить обоснованность предложенной цены. А цифровые решения Halyk помогают пройти каждый из этих этапов проще и быстрее, сохранив ликвидность и не отвлекаясь от главного – развития бизнеса.