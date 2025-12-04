Порядок ареста имущества и гарантии права сособственников разъяснили в Конституционном суде

Конституционный суд разъяснил порядок единоличного ареста следственным судьей имущества и гарантии права сособственников на участие в процессе, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд вынес нормативное постановление по обращению гражданина о проверке конституционности абзаца первого части второй статьи 56 и статей 161, 162 и 163 УПК. Оспариваемые заявителем положения указанных статей позволяют следственному судье налагать арест на имущество единолично без проведения заседания.

Суть дела

Согласно материалам конституционного производства, следственный судья единолично санкционировал арест квартиры подозреваемого, которая принадлежала не только ему, но и субъекту обращения, его супруге на праве общей собственности.

Заявитель считает, что возможность производства таких процессуальных действий без выяснения позиции заинтересованных лиц нарушает его конституционное право быть выслушанным в суде, что затрагивает его интересы как сособственника данного имущества.

Как выяснилось, по данной проблеме имеется различная судебная практика.

Выводы Конституционного суда

Конституционный суд отметил, что, согласно абзацу первому части второй статьи 56 УПК, следственный судья может рассматривать материалы единолично без проведения заседания. При этом УПК устанавливает вопросы, по которым судебные заседания обязательны, и оставляет на усмотрение суда их проведение по ходатайству прокурора или сторон либо при необходимости исследования обстоятельств, имеющих значение для законного решения, что не противоречит конституционной модели правосудия и обеспечивает судебный контроль, гарантирующий соблюдение конституционных прав личности на стадии досудебного расследования.

Также говорится, что закрепленное Конституцией право быть выслушанным в суде применяется прежде всего в ходе главного судебного разбирательства, но должно обеспечиваться и независимо от процессуального статуса лица, если действия суда существенно ограничивают его права и свободы.

"При единоличном принятии решения следственным судьей это право должно гарантироваться через законодательно установленный механизм уведомления заинтересованного лица о судебном акте и предоставления возможности его обжалования в вышестоящей инстанции", – указали в Конституционном суде.

Конституционный суд также указал на некорректность формулировки абзаца второго части седьмой статьи 163 УПК, позволяющего сохранять временное ограничение на распоряжение имуществом, введенное следователем, даже после отказа следственного судьи в его санкционировании.

Отмечается, что такое отложенное снятие ограничения создает правовую неопределенность, поскольку, согласно части десятой статьи 161 УПК, финансовые организации и соответствующие органы регистрации обязаны сами отменить указанное временное ограничение, если к ним своевременно не поступило постановление о санкционировании наложения ареста на имущество.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал соответствующими Конституции положения абзаца первого части второй статьи 56, статей 161, 162 и 163 УПК в следующем истолковании:

рассмотренные уголовно-процессуальные нормы допускают возможность наложения ареста на имущество исключительно с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества;

наличие в поступивших в суд материалах сведений о принадлежности имущества на праве общей собственности лицу, которое не признано подозреваемым (обвиняемым, а также иным лицом, прямо упомянутым в Уголовно-процессуальном кодексе РК), является важным обстоятельством, имеющим существенное значение для принятия законного и обоснованного решения, и, соответственно, основанием для исследования в судебном заседании вопроса наложения ареста на такое имущество с предоставлением сособственнику возможности изложить свою позицию суду.

В итоге Конституционный суд рекомендовал правительству в шестимесячный срок внести в Мажилис Парламента РК проект закона, направленный на совершенствование уголовно-процессуального законодательства в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда, изложенными в его итоговом решении.