Во что инвестировать сейчас для безбедной старости, рассказал глава Нацбанка
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года рассказал, какие инвестиции считаются наиболее удачными, передает корреспондент Zakon.kz.
Тимур Сулейменов призывает казахстанцев в первую очередь вкладываться в образование и развитие детей.
"Нужно не жалеть денег на их всестороннее развитие, чтобы они были умными, подготовленными. Дошкольное, школьное образование, спорт – обязательно", – пояснил глава Нацбанка.
Советует он также откладывать часть средств на депозит до достижения пенсионного возраста.
"Конечно, и "пенсионку" сильно не надо тратить. Нужно, в целом, с умом подходить ко всем решениям. Не вестись на какие-то текущие моменты: новый iPhone, новый телевизор, новая машина. Все это проходящее, на мой взгляд. Самая лучшая инвестиция – в детей и близких, и саморазвитие тоже", – резюмировал Тимур Сулейменов.
Ранее глава Национального банка рассказал, каким образом внедрение категорий состоятельности может повлиять на решение банков о выдаче кредитов.
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