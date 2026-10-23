Во что инвестировать сейчас для безбедной старости, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года рассказал, какие инвестиции считаются наиболее удачными, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов призывает казахстанцев в первую очередь вкладываться в образование и развитие детей.

"Нужно не жалеть денег на их всестороннее развитие, чтобы они были умными, подготовленными. Дошкольное, школьное образование, спорт – обязательно", – пояснил глава Нацбанка.

Советует он также откладывать часть средств на депозит до достижения пенсионного возраста.

"Конечно, и "пенсионку" сильно не надо тратить. Нужно, в целом, с умом подходить ко всем решениям. Не вестись на какие-то текущие моменты: новый iPhone, новый телевизор, новая машина. Все это проходящее, на мой взгляд. Самая лучшая инвестиция – в детей и близких, и саморазвитие тоже", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее глава Национального банка рассказал, каким образом внедрение категорий состоятельности может повлиять на решение банков о выдаче кредитов.