#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
Финансы

Условия позволили снизить более решительным образом: глава Нацбанка о базовой ставке

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 13:36 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 объяснил решение по дальнейшему снижению базовой ставки, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что накануне часть опрошенных экспертов ожидала от Нацбанка более смелого шага по снижению базовой ставки, то есть на целый один процент. Они поинтересовались, рассматривали ли они такой вариант и почему не приняли его.

"Можно таким же образом сказать, что часть экспертов ожидала сохранения ставки на том же уровне. То есть у каждого эксперта есть, наверное, свой подход и своя оценка текущего состояния экономики, инфляционных процессов. Но отвечая на ваш вопрос, нет, снижение на один процент не рассматривалось в Комитете", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, рассматривались три варианта.

"Часть членов Комитета придерживалась того, что необходимо ставку сохранить в силу тех рисков и факторов и рисков, которые я описал. Другая часть Комитета склонялась к тому, что необходимо понизить на 0,25. И третья часть говорила о том, что 0,5, наверное, будет более выраженный шаг. После длительных обсуждений мы пришли к выводу, что условия, сложившиеся на данный момент, то есть замедление инфляции в течение двенадцати месяцев, снижение инфляционных ожиданий, стабильная ситуация во внутренней экономике, позволяет нам снизить ставку более решительным образом. На таких уровнях ставки снижение на 0,25, наверное, не окажет достаточного эффекта, поэтому приняли решение пойти на 0,5. И за это проголосовал Комитет", – резюмировал глава Нацбанка.

Сегодня в Национальном банке Казахстана (НБК) заявили об очередном снижении базовой ставки: Комитет по денежно-кредитной политике принял решение установить базовую ставку на уровне 15,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
17:23, Сегодня
Когда банки могут снизить ставки по депозитам казахстанцев
В Нацбанке объяснили снижение базовой ставки
16:14, 23 февраля 2024
В Нацбанке объяснили снижение базовой ставки
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
13:32, 24 апреля 2026
Условия снижения базовой ставки в Казахстане озвучили в Нацбанке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
18:34, Сегодня
Казахстанка Кудайгенова разгромила бразильянку и вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу
Фото: UWW
18:14, Сегодня
Ненад Лалович сохранил пост президента United World Wrestling
Первый соперник на ЧМ в Астане
17:55, Сегодня
Определился соперник борца-казаха Гарипова на ЧМ в Астане, где он выступит за Бразилию
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
17:46, Сегодня
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: