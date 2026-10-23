Условия позволили снизить более решительным образом: глава Нацбанка о базовой ставке

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 объяснил решение по дальнейшему снижению базовой ставки, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что накануне часть опрошенных экспертов ожидала от Нацбанка более смелого шага по снижению базовой ставки, то есть на целый один процент. Они поинтересовались, рассматривали ли они такой вариант и почему не приняли его.

"Можно таким же образом сказать, что часть экспертов ожидала сохранения ставки на том же уровне. То есть у каждого эксперта есть, наверное, свой подход и своя оценка текущего состояния экономики, инфляционных процессов. Но отвечая на ваш вопрос, нет, снижение на один процент не рассматривалось в Комитете", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, рассматривались три варианта.

"Часть членов Комитета придерживалась того, что необходимо ставку сохранить в силу тех рисков и факторов и рисков, которые я описал. Другая часть Комитета склонялась к тому, что необходимо понизить на 0,25. И третья часть говорила о том, что 0,5, наверное, будет более выраженный шаг. После длительных обсуждений мы пришли к выводу, что условия, сложившиеся на данный момент, то есть замедление инфляции в течение двенадцати месяцев, снижение инфляционных ожиданий, стабильная ситуация во внутренней экономике, позволяет нам снизить ставку более решительным образом. На таких уровнях ставки снижение на 0,25, наверное, не окажет достаточного эффекта, поэтому приняли решение пойти на 0,5. И за это проголосовал Комитет", – резюмировал глава Нацбанка.

Сегодня в Национальном банке Казахстана (НБК) заявили об очередном снижении базовой ставки: Комитет по денежно-кредитной политике принял решение установить базовую ставку на уровне 15,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.