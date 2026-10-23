Влияние роста бюджетных расходов на инфляцию оценили в Нацбанке

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года объяснил, как увеличение бюджетных расходов и трансфертов из Нацфонда может повлиять на инфляцию в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что расходы бюджета в 2027 году планируют увеличить до 30,2 трлн тенге, а трансферты из Нацфонда составят около 4,4 трлн тенге. Они поинтересовались, не разгонит ли это инфляцию в стране.

"2,43 трлн тенге – это, по-моему, гарантированные и 2 трлн тенге – это целевой трансферт. Мы понимали, что определенное влияние на инфляцию будет, и поэтому мы расширили коридор на 0,5 процентных пункта, потому что когда много денег заливается в экономику, не бывает такого, чтобы они остались без какого-либо инфляционного эффекта. Несильно, но, тем не менее, нам пришлось коридор расширить", – сказал Тимур Сулейменов.

При этом он уверен в том, что эти расходы нужны, так как они, как отметил глава Нацбанка, должны расширять потенциал нашей экономики, создавать товары, работы и услуги со стабильным качеством по стабильным ценам.

"Без этого тоже не бывает. Мы тоже не живем в каком-то своем вакууме, где только об одном говорим: "Пусть будет спокойствие, стильность". Самое стабильное место, как мы знаем, это кладбище! Мы этого абсолютно не хотим. Наоборот, должен быть максимально задействован весь потенциал нашей экономики – должна быть строительная отрасль, обрабатывающая промышленность, АПК, и это расширит потенциал и поможет бороться с инфляционным давлением", – добавил Тимур Сулейменов.

Другой вопрос – эффективность расходования этих средств.

"За это отвечает правительство. Мы со свой стороны помогаем с помощью цифрового тенге и платформы смарт-контрактов. Думаю, что скоординированная работа Нацбанка и правительства, поможет нам добиться того, что большие средства будут с минимальным инфляционным эффектом и максимальным социально-экономическим эффектом и отдачей реализованы в следующем году", – резюмировал он.

Ранее председатель Национального банка Казахстана заявил, что укрепление тенге способствует замедлению инфляции и сдерживает рост цен на импортные товары.

