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Экономика и бизнес

Влияние роста бюджетных расходов на инфляцию оценили в Нацбанке

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 18:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года объяснил, как увеличение бюджетных расходов и трансфертов из Нацфонда может повлиять на инфляцию в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что расходы бюджета в 2027 году планируют увеличить до 30,2 трлн тенге, а трансферты из Нацфонда составят около 4,4 трлн тенге. Они поинтересовались, не разгонит ли это инфляцию в стране.

"2,43 трлн тенге – это, по-моему, гарантированные и 2 трлн тенге – это целевой трансферт. Мы понимали, что определенное влияние на инфляцию будет, и поэтому мы расширили коридор на 0,5 процентных пункта, потому что когда много денег заливается в экономику, не бывает такого, чтобы они остались без какого-либо инфляционного эффекта. Несильно, но, тем не менее, нам пришлось коридор расширить", – сказал Тимур Сулейменов.

При этом он уверен в том, что эти расходы нужны, так как они, как отметил глава Нацбанка, должны расширять потенциал нашей экономики, создавать товары, работы и услуги со стабильным качеством по стабильным ценам.

"Без этого тоже не бывает. Мы тоже не живем в каком-то своем вакууме, где только об одном говорим: "Пусть будет спокойствие, стильность". Самое стабильное место, как мы знаем, это кладбище! Мы этого абсолютно не хотим. Наоборот, должен быть максимально задействован весь потенциал нашей экономики – должна быть строительная отрасль, обрабатывающая промышленность, АПК, и это расширит потенциал и поможет бороться с инфляционным давлением", – добавил Тимур Сулейменов.

Другой вопрос – эффективность расходования этих средств.

"За это отвечает правительство. Мы со свой стороны помогаем с помощью цифрового тенге и платформы смарт-контрактов. Думаю, что скоординированная работа Нацбанка и правительства, поможет нам добиться того, что большие средства будут с минимальным инфляционным эффектом и максимальным социально-экономическим эффектом и отдачей реализованы в следующем году", – резюмировал он.

Ранее председатель Национального банка Казахстана заявил, что укрепление тенге способствует замедлению инфляции и сдерживает рост цен на импортные товары.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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