Рост инфляции в Казахстане объяснил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года высказался о росте цен в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка не согласен, что цены растут на все товары и услуги.

"Не все цены растут быстрее инфляции, это тоже надо смотреть, потому что только в индекс потребительских цен входит 510 или 520 различного вида товаров, работ и услуг. Поэтому часть из них растет быстрее инфляции, часть из них растет как инфляция, часть из них растет медленнее инфляции. Но общий индекс, да, он растет достаточно высоко. 12,3%, на мой взгляд, это высокая инфляция, нам необходимо ее снижать", – добавил он.

По его словам, у каждого товара свои факторы в ценообразовании.

"У кого-то себестоимость выросла, у кого-то конкуренция, наоборот, ухудшилась, и они, соответственно, стали цены выше поднимать, кто-то, кто зависит от импортных составляющих – в других странах, откуда это импортируется, цены поднялись. То есть сказать единую причину, почему весь индекс потребительских цен из 500 с чем-то позиций растет, наверное, будет очень сложно. Базово, почему инфляция растет? Было много денег из бюджета на поддержку экономики. Было значительное потребительское кредитование, то есть люди брали кредиты на эти деньги, покупали как внутренние товары, так и импортные товары. Это понятно, когда много, высокий спрос и недостаточные предложения, цены будут расти. То есть базовые факторы вот эти, о которых мы всегда и говорили", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал о возможности резкого укрепления доллара в Казахстане.