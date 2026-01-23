#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Общество

Рост инфляции в Казахстане объяснил глава Нацбанка

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 15:43 Фото: pexels
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года высказался о росте цен в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка не согласен, что цены растут на все товары и услуги.

"Не все цены растут быстрее инфляции, это тоже надо смотреть, потому что только в индекс потребительских цен входит 510 или 520 различного вида товаров, работ и услуг. Поэтому часть из них растет быстрее инфляции, часть из них растет как инфляция, часть из них растет медленнее инфляции. Но общий индекс, да, он растет достаточно высоко. 12,3%, на мой взгляд, это высокая инфляция, нам необходимо ее снижать", – добавил он.

По его словам, у каждого товара свои факторы в ценообразовании.

"У кого-то себестоимость выросла, у кого-то конкуренция, наоборот, ухудшилась, и они, соответственно, стали цены выше поднимать, кто-то, кто зависит от импортных составляющих – в других странах, откуда это импортируется, цены поднялись. То есть сказать единую причину, почему весь индекс потребительских цен из 500 с чем-то позиций растет, наверное, будет очень сложно. Базово, почему инфляция растет? Было много денег из бюджета на поддержку экономики. Было значительное потребительское кредитование, то есть люди брали кредиты на эти деньги, покупали как внутренние товары, так и импортные товары. Это понятно, когда много, высокий спрос и недостаточные предложения, цены будут расти. То есть базовые факторы вот эти, о которых мы всегда и говорили", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал о возможности резкого укрепления доллара в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ослабление доллара в Казахстане объяснил глава Нацбанка
15:40, Сегодня
Ослабление доллара в Казахстане объяснил глава Нацбанка
Нужно немного подождать: глава Нацбанка об ипотеке в Казахстане
14:10, Сегодня
Нужно немного подождать: глава Нацбанка об ипотеке в Казахстане
1500 тенге за доллар: глава Нацбанка высказался о возможности девальвации в Казахстане
15:11, Сегодня
1500 тенге за доллар: глава Нацбанка высказался о возможности девальвации в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: