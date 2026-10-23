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Общество

Как укрепление тенге повлияло на цены в Казахстане

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 14:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года заявил, что укрепление тенге способствует замедлению инфляции и сдерживает рост цен на импортные товары, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что национальная экономика на данный момент не обеспечивает достаточного предложения всех товаров, которые мы потребляем.

"Поэтому мы импортируем достаточно много. По продовольствию мы импортируем где-то 28%, по промежуточным и инвестиционным товарам – более 50, 58%, по-моему. Поэтому то, насколько крепок тенге, определяет, по каким тенговым ценам эти товары к нам придут", – добавил он.

При этом глава Нацбанка подчеркнул, что одним из важнейших торговых партнеров Казахстана является Россия, с которой мы рассчитываемся в рублях.

"Мы против рубля усилились где-то на 18%, против доллара – где-то на 12%. То есть импортируемые товары, за которые мы рассчитываемся рублями и долларами, соответственно, стали дешевле. Не на эту же цифру. Понятно, мы понимаем эффект "храповика": цены, однажды закрепившись наверху, редко откатываются назад. Но, по крайней мере, это позволило не наращивать цены в дальнейшем. Поэтому по продовольствию, по товарам, импортируемым из СНГ, мы видим снижение на 3,2%. Поэтому, да, крепкий тенге, безусловно, оказывает поддержку дезинфляционным процессам", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее глава Национального банка объяснил рост предложения долларов на валютном рынке Казахстана.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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