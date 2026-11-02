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Экономика и бизнес

Alatau City Bank предлагает бизнесу льготное финансирование по программе "Өрлеу"

Alatau City Bank, банк, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:00 Фото: Alatau City Bank
Alatau City Bank присоединился к программе льготного кредитования "Өрлеу", реализуемой совместно с Фондом развития предпринимательства "Даму", сообщает Zakon.kz.

Программа позволяет субъектам микро-, малого и среднего частного предпринимательства привлекать финансирование на льготных условиях для реализации инвестиционных проектов и развития бизнеса.

Кредитная ставка составляет 12,6% годовых (ГЭСВ – от 13,48% до 35,00%). Финансирование предоставляется в тенге и цифровом тенге. Максимальная сумма займа на одного заемщика — до 7 млрд тенге с учетом действующих обязательств заемщика и связанных с ним лиц по всем программам Фонда. Для проектов в обрабатывающей промышленности с низким и средним уровнем передела предусмотрен лимит до 5 млрд тенге.

Средства можно направить на приобретение оборудования, модернизацию производственных мощностей, расширение бизнеса и другие инвестиционные цели. Также программа предусматривает возможность рефинансирования займов, полученных не ранее 1 декабря 2025 года. Срок кредитования на инвестиционные цели – до 20 мая 2036 года.

Программа ориентирована на предпринимателей, работающих в приоритетных отраслях экономики: обрабатывающей промышленности, туризме, IT и креативной индустрии, транспорте и логистике.

Для бизнеса участие в программе означает возможность привлекать финансирование на льготных условиях для реализации долгосрочных планов развития. Это позволяет предпринимателям инвестировать в расширение и модернизацию производства, запуск новых направлений и повышение эффективности деятельности.

Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из важных направлений работы Alatau City Bank. Участие в программе "Өрлеу" в сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства "Даму" позволяет нам расширить доступ предпринимателей к финансированию на льготных условиях и поддержать проекты, способные обеспечить рост производства, развитие услуг и создание новых рабочих мест. Мы рассматриваем такие программы как важный инструмент развития частного предпринимательства и укрепления реального сектора экономики Казахстана, – отметил председатель правления Alatau City Bank Ануар Куандыков.
Присоединение новых банков к программе "Өрлеу" показывает устойчивый интерес к этому инструменту как со стороны предпринимателей, так и со стороны финансового сектора. Важно, что наши банки участвуют в программе не только как партнеры, но и направляют на кредитование собственные средства. Это формирует общую ответственность за результат и объединяет нас вокруг одной цели – поддержки МСБ, запуска новых проектов, модернизации бизнеса и создания рабочих мест. Дополнительные возможности дает и использование цифрового тенге, который повышает прозрачность финансирования и помогает обеспечить целевое использование средств, – подчеркнул председатель правления Фонда "Даму" Фархат Сарсекеев.

Для подачи кредитной заявки по программе "Өрлеу" предпринимателям необходимо обратиться в ближайший офис Alatau City Bank.

Универсальная банковская лицензия на осуществление банковских и иных операций № 1.1.998.132 от 14.07.2026 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

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Айсулу Омарова
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