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Экономика и бизнес

Операции с цифровым тенге стали доступны в ForteBusiness

Forte Bank, банк, ForteBusiness, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 15:18 Фото: ForteBusiness
ForteBank запустил операции с цифровым тенге в интернет-банкинге для бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в ForteBusiness можно открыть счет, просматривать баланс и выписки, конвертировать цифровой тенге, а также проводить платежи с НДС. Полный спектр услуг и операций с цифровым тенге по-прежнему доступен в отделениях банка.

Для платежей с НДС в ForteBusiness доступны оплата электронных счетов-фактур (ЭСФ) и платежи в рамках e-Договора в цифровом тенге. Это особенно актуально для участников пилотного проекта "Цифровой НДС" КГД Министерства финансов РК: компании могут получить возврат НДС в ускоренном режиме – до 15 рабочих дней, при соблюдении условий проекта.

Помимо этого, сервис ориентирован на участников государственных закупок с расчетами в цифровом тенге, получателей целевого финансирования, а также компании, которые получают льготные кредиты и субсидии в рамках государственных программ.

Цифровой тенге открывает для бизнеса новые возможности, делая расчеты прозрачнее и упрощая работу с целевым финансированием. Мы рады, что теперь клиентам не нужно приезжать в отделение для основных операций: в ForteBusiness работа с цифровым тенге устроена максимально близко к тому, как они управляют текущими счетами. Наша цель и дальше развивать сервис, чтобы работа с цифровым тенге становилась еще удобнее для бизнеса, – отметила Алма Абильжанова, член правления – управляющий директор АО "ForteBank".
Мы постепенно расширяем возможности использования цифрового тенге в финансовых операциях компаний. Уже сегодня бизнес может применять его в расчетах, связанных с государственными закупками, целевым финансированием и отдельными операциями с НДС. При этом для нас важно, чтобы работа с цифровым тенге была доступна компаниям через привычные банковские сервисы. Подключение ForteBusiness к платформе цифрового тенге – еще один шаг в этом направлении. Национальная платежная корпорация НБРК продолжит развивать платформу и совместно с банками расширять возможности ее использования для бизнеса, – отметила Татьяна Попова – заместитель председателя правления АО "Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан", выступающего оператором платформы цифрового тенге.

Как активный участник пилотного проекта Национального банка РК по цифровому тенге, ForteBank продолжает изучать и внедрять новые сценарии применения цифровой валюты в банковских сервисах. Одним из перспективных направлений являются международные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). В перспективе это позволит казахстанским компаниям проводить расчеты с зарубежными партнерами быстрее и с меньшим числом посредников.

Участие в подобных инициативах позволяет ForteBank вносить вклад в развитие современной цифровой финансовой инфраструктуры Казахстана и поддерживать внедрение инновационных платежных технологий.

Открыть цифровой счет можно в интернет-банкинге ForteBusiness на сайте fortebusiness.forte.kz или в отделениях Банка. Подробную информацию можно получить в контакт-центре для бизнеса по номеру 555 75.

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №1.1.965.133 от 14.07.2026 выдана АО "ForteBank".

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Айсулу Омарова
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