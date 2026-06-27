Миллиарды цифровых тенге выпустили в Казахстане

В Казахстане выпустили 339 млрд цифровых тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24.kz", с применением этого финансового инструмента реализовали десятки пилотных проектов в разных направлениях. В их числе:

государственные закупки;

инвестиции;

субсидирование;

налоговое администрирование.

В основном цифровой тенге используют в госзакупках и инфраструктурных проектах – там, где сосредоточено больше всего бюджетных средств. Контроль за ними теперь осуществляется практически в режиме реального времени.

Эффективность новой технологии подтвердили результаты пилотных проектов, поэтому в стране утвердили план дальнейшего масштабирования цифрового тенге.

"Пилотные проекты по внедрению цифрового тенге Национальный банк проводит с 2022 года. В декабре прошлого года были приняты поправки в законодательство, которые закрепили статус цифрового тенге. С 1 мая текущего года вступила в силу часть изменений, а с 19 июля начнут действовать поправки, касающиеся цифровых финансовых активов. Они позволят придать законодательный статус всем сопутствующим механизмам", – рассказал руководитель пресс-службы Национального банка РК Асан Ахметжан.

Специалисты отмечают, что программируемость цифрового тенге открывает новые возможности и для бизнеса.

"Например, при онлайн-покупках деньги могут быть заблокированы до момента получения товара. Покупатель получает дополнительную защиту от недобросовестных продавцов, а продавец – гарантию оплаты после выполнения своих обязательств", – отмечается в сюжете.

Что касается безопасности, пользователям необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с обычными банковскими сервисами.

"Пользователи остаются самым уязвимым звеном в вопросах кибербезопасности. Какими бы надежными ни были технологии и процессы в компании, человеческий фактор сохраняется. Поэтому нельзя сообщать коды и личные данные людям, которые представляются сотрудниками Нацбанка или других служб. Нужно использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и не верить предложениям об инвестициях в цифровой тенге", – предупредил эксперт в области технологий и кибербезопасности Александр Баитов.

Он также отметил, что цифровой тенге не заменит существующие формы денег. По крайней мере, в обозримом будущем он будет использоваться параллельно с наличными и безналичными расчетами.

"Важно сохранять финансовую диверсификацию и не отказываться полностью от традиционных способов оплаты", – считают специалисты.

Точных прогнозов по срокам массового перехода на цифровой тенге пока нет. Однако, по мнению экспертов, развитие технологий будет способствовать все более широкому использованию новой формы национальной валюты.

Министр финансов приказом от 8 июня 2026 года утвердил Правила реализации пилотного проекта по масштабированию использования "Цифрового тенге" в рамках республиканского и местных бюджетов.