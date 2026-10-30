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Экономика и бизнес

Как казахстанцы могут проверять товары через бесплатное приложение Naqty Onim

гендиректор Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba Бикеш Курмангалиева, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 10:01 Фото: Tañba
Казахстанцы могут узнать больше о товаре еще до покупки с помощью бесплатного приложения Naqty Onim для проверки цифровой маркировки.

Приложение скачали более 55 тысяч раз. Пользователи проверили около 2,3 млн кодов маркировки и направили более 10 тысяч обращений о возможных нарушениях. За каждым обращением стоит конкретная ситуация: покупателю предлагают сигареты без маркировки, сведения о лекарстве вызывают вопросы или цена в аптеке превышает установленный предел.

Что можно узнать о товаре по одному сканированию? Как сообщения покупателей попадают на карту Naqty Map и какую пользу эти данные приносят государству и добросовестному бизнесу? Об этом – в интервью с генеральным директором Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba Бикеш Курмангалиевой.

– Что именно покупатель может узнать о товаре, отсканировав код маркировки через Naqty Onim?

– Проверка через Naqty Onim позволяет получить информацию о конкретной единице товара. Две упаковки одного и того же препарата могут выглядеть совершенно одинаково, но каждая получает свой уникальный код Data Matrix. Именно этим цифровая маркировка отличается от обычного товарного штрихкода, который может быть одинаковым у всей партии.

Кроме того, код хранит и историю товара: кто произвел или ввез в страну, на каком этапе оборота он находится. Сканируя код через Naqty Onim, покупатель обращается к этим данным и может сопоставить их с упаковкой, которую держит в руках.

Например, совпадают ли наименование и производитель? Соответствует ли статус товара реальной ситуации? Такие вопросы важны, потому что внешне убедительная упаковка сама по себе ничего не говорит о том, как продукция попала на прилавок.

– А если код не считывается или информация не находится? Можно сразу говорить о подделке?

– Такой результат требует выяснения причин. Значение имеют категория товара, дата производства и требования, которые на него распространяются.

Например, обязательная цифровая маркировка табачных изделий действует в Казахстане с 2020 года. Сегодня каждая пачка сигарет, легально реализуемая на казахстанском рынке, имеет уникальный код Data Matrix. В системе Единого оператора зарегистрированы 100% официальных отечественных производителей и импортеров табачной продукции. Поэтому отсутствие кода на пачке сигарет – признак нелегальной продажи, о которой покупатель может сообщить через Naqty Onim.

В отношении лекарств необходимо учитывать дату производства. Обязательная маркировка всех лекарственных средств введена для препаратов, произведенных с 1 июля 2024 года. Отсутствие кода на более ранней упаковке само по себе еще не означает нарушение. Если же препарат произведен после этой даты, а необходимой маркировки нет или сведения о нем недоступны, это повод оставить обращение.

– Покупатель заметил несоответствие. Как сделать так, чтобы его сообщение действительно помогло разобраться?

– Через Naqty Onim можно направить информацию о возможном нарушении, в том числе воспользоваться переходом к оформлению обращения через eOtinish. Нужно максимально точно зафиксировать саму ситуацию. Указать адрес торговой точки, приложить фотографии товара и упаковки, на которых видны код или его отсутствие.

Вопросы рассматривают уполномоченные органы в пределах своей компетенции. Например, по нелегальной табачной продукции это Комитет государственных доходов, по обращению лекарств – Комитет фармации Министерства здравоохранения РК

Единый оператор маркировки обеспечивает работу цифрового инструмента и доступность данных. Проверка обстоятельств и принятие решений остается на стороне государственных органов

- Именно для этого, насколько мы понимаем, появилась Naqty Map. Что представляет собой эта карта и какую информацию она дает?

- Да, Naqty Map – это следующий уровень работы с данными, которые поступают через приложение. Если Naqty Onim говорит о товаре, который находится непосредственно в руках потребителя, то карта позволяет посмотреть на проблему шире – на уровне регионов и товарных категорий.

Карта отображает статистику по регионам, городам и районам на основе обращений пользователей Naqty Onim. Она позволяет посмотреть, откуда поступают сообщения о возможных нарушениях, выбрать товарную группу и период. Это делает массив обращений понятнее: видны и общая география, и ситуация на конкретной территории.

Например, с начала 2026 года пользователи сообщили о предполагаемой нелегальной продаже сигарет почти в 6 тысячах торговых точек. Наибольшее количество таких сообщений были направлены в Жамбылской и Актюбинской областях и области Жетісу.

Приложение помогает покупателям проверять сведения о товарах, а государственным органам – получать дополнительные сигналы о возможных нарушениях. Для них география обращений помогает определить, где нужно внимательнее изучить ситуацию, и сопоставить сигналы граждан с другими сведениями о рынке.

– Если в одном регионе обращений больше, значит ли это, что там больше нелегальной продукции? И как вообще оценивать рост числа сообщений?

– На количество обращений влияет и распространенность возможных нарушений, и активность самих потребителей. Где-то люди лучше знают о приложении и чаще проверяют покупки. Поэтому сравнивать регионы только по числу отметок было бы недостаточно.

Для оценки практического эффекта важно проследить дальнейшую работу: сколько обращений рассмотрено государственными органами, какие обстоятельства подтвердились, какие меры приняты и возникают ли повторные сигналы. Именно такая связь между сообщением покупателя и результатом его рассмотрения позволяет оценивать, как работает потребительский контроль.

– Какие нарушения система маркировки уже помогает обнаруживать, которые сложно увидеть при обычном осмотре товара?

– Показательный пример – лекарства, закупленные для бесплатного обеспечения пациентов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Внешне это обычные препараты. Но сведения об их движении позволяют увидеть, если такая упаковка оказывается в платной аптечной продаже.

По данным, которые ранее уже предоставляли государственные органы, в продаже в аптеках обнаружено более 27 тысяч упаковок, которые зарегистрированы в системе маркировки как препараты, предназначенные для бесплатного отпуска населению. Также система зафиксировала свыше 7,7 тысячи случаев реализации лекарств с истекшим сроком годности. Подобные аномалии выявляются Единым оператором и передаются уполномоченным органам для проверки и дальнейшего принятия решений.

Naqty Onim дает покупателю доступ к части этих данных и возможность сообщить о конкретной ситуации. Так государственный контроль получает дополнительные сигналы непосредственно с места продажи.

– Что участие покупателей меняет для добросовестного бизнеса?

– Легальный производитель или импортер выполняет обязательные требования, оформляет документы, платит налоги. Если рядом продается продукция с неподтвержденным происхождением и без соблюдения этих требований, условия конкуренции оказываются неравными.

Проверка через Naqty Onim позволяет покупателю учитывать происхождение товара при выборе. А сообщения о возможной нелегальной продаже помогают обратить внимание контролирующих органов на конкретные торговые точки.

Но устойчивый результат зависит и от самих участников рынка. Данные должны поступать своевременно и корректно. Тогда проверка конкретной упаковки дает содержательный ответ, а аналитика помогает обнаружить отклонения в ее движении. В этом и заключается практический интерес бизнеса к прослеживаемому обороту.

– С сентября обязательная маркировка введена для БАД. В чем здесь польза для покупателя, кроме появления еще одного кода на упаковке?

– Учитывая рост интереса потребителей к биологически активным добавкам и огромное количество предложений на рынке, для этой категории товаров особенно важна возможность проверки. Хочу отметить, что обязательное условие легального обращения БАД в Казахстане – это государственная регистрация. Без необходимого свидетельства зарегистрировать БАД получить код маркировки нельзя.

Единый оператор обеспечивает цифровой учет этих сведений. Саму государственную регистрацию и оценку соответствия проводят уполномоченные органы. Код маркировки позволяет проверить сведения о легальном происхождении добавки. При этом наличие кода не дает оснований приписывать БАД лечебные свойства, маркировка лишь подтверждает легальность происхождения товара.

Важно отметить, что обязательная маркировка БАД введена с 1 сентября 2026 года. То есть проверить через Naqty Onim можно БАДы, произведенные именно начиная с этой даты. Учитывая то, что маркировка на данный вид товара начала распространяться недавно, на рынке остается еще много БАД, произведенных до этой даты.

– Какие еще товары, кроме лекарств, сигарет и БАД, можно проверить через Naqty Onim?

– Покупатели могут проверять товары, подлежащие обязательной маркировке. Сегодня, помимо лекарственных средств, табачных изделий и БАД, это обувь, моторные масла, смазочные материалы и автомобильные жидкости, а также пиво и пивные напитки. При этом важно учитывать сроки введения маркировки для каждой категории.

Для обуви обязательная маркировка распространяется на всю отечественную и импортную продукцию. Моторные масла подлежат обязательной маркировке, если они произведены начиная с 1 февраля 2026 года. Для других смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, включенных в обязательный перечень, маркировка действует с 1 сентября 2026 года.

Для пива и пивных напитков маркировка вводится поэтапно. В кегах она обязательна для продукции, произведенной с 1 февраля 2026 года, в бутылках – с 1 сентября 2026 года. Следующий этап коснется продукции в банках с 1 января 2027 года.

Для покупателя особенно важно учитывать именно дату производства масел и пивной продукции. Например, требование о маркировке пива в бутылках относится к продукции, выпущенной начиная с 1 сентября 2026 года.

– Как сделать Naqty Onim более популярным среди казахстанцев и вовлечь больше покупателей в проверку товаров?

– Прежде всего человеку должно быть понятно, что именно он получит от проверки. Перед покупкой лекарства – сможет посмотреть сведения о препарате и предельную цену. При сомнениях в происхождении другого маркированного товара – сопоставить упаковку с данными системы. Если возник вопрос – передать конкретную информацию для рассмотрения.

При этом перечень маркируемых товаров расширяется, а вместе с ним будет расти и ценность Naqty Onim для потребителя. Уже добавились БАД, о которых мы говорили. В следующем году начнется поэтпаный ввод маркировки бытовой химии и косметики. Это категории, которые интересны широкой аудитории и занимают заметное место в повседневных покупках. Чем больше таких товаров можно будет проверить, тем больше у человека будет поводов пользоваться приложением.

Важна и доступность. Воспользоваться Naqty Onim можно не только через отдельное приложение, а также через eGov Mobile, Forte и Aitu. Это позволяет проверять товары в сервисах, которыми человек уже пользуется.

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Айсулу Омарова
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