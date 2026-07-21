Казахстанцам предоставят бесплатный доступ к важным мобильным приложениям

В Казахстане гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым приложениям. Об этом 21 июля 2026 года на пресс-конференции в СЦК заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в соответствии с принятым законом о кибербезопасности гражданам будет предоставляться нетарифицируемый доступ к мобильным приложениям, имеющим социальное и государственное значение.

"Это такие, как eGov, eGov Business, eOtinish, Aitu и другие. Полный список находится на стадии согласования", – перечислил Досжан Мусалиев.

Кроме того, услуга по верификации абонентских устройств будет передана в государственное регулирование.

По истечению года после введения механизма верификации сотовых телефонов отмечается положительная динамика. Вместе с этим за прошедший год была собрана необходимая информация об имеющихся недостатках, которые планируется устранить в рамках новых Правил по верификации устройств.

Ранее вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев рассказал, что в Казахстане внедрят маркировку официальных звонков для защиты от мошенников. Благодаря этому граждане смогут отличать официальные звонки от мошеннических.