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Экономика и бизнес

Создавая возможности: ключевые инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева в Акмолинской области

финансирование, инициативы, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:56 Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева
Поддержка талантливой молодежи, педагогов и активных граждан, развитие инклюзии и реализация масштабных образовательных инициатив – эти направления легли в основу насыщенной программы дней Фонда Нурсултана Назарбаева в Акмолинской области.

Находясь в регионе, сотрудники Фонда принимали участие в ряде значимых мероприятий. Одним из них стал областной конкурс молодых педагогов "Jas Ustaz Digital: от идеи к инновации". Он направлен на выявление, поддержку и распространение результативных педагогических практик, основанных на цифровых технологиях, STEM-подходе, педагогическом исследовании и применении искусственного интеллекта.

Фонд выступил спонсором, учредив призы для победителей конкурса.

Важной частью программы пребывания в регионе стало обучение школьных педагогов региона роботехнике, организованного с ведущей школой робототехники "Роботек".

сертификаты, финансирование, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:56

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Проект направлен на повышение квалификации педагогов, передачу им знаний школьникам в сферах робототехники, электроники, инженерии и программирования.

Каждая поездка в регионы не обходится без посещения реабилитационных центров "Қамқорлық". Проект "Қамқорлық" реализуется 6 лет в партнерстве с акиматами, КФ "Samruk-Kazyna Trust" и ФНБ "Қазақстан халқына". За это время открыт 61 центр, реабилитацию прошли свыше 115 000 детей.

врачи, больница, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:56

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

В Кокшетау центр открыт Фондом совместно с акиматом области и фондом "Қазақстан халқына" в 2022 году. В центре, оснащенном современным оборудованием, принимают детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 3 до 18 лет. Специалисты центра прошли обучение за счет средств Фонда Нурсултана Назарбаева.

За 5 лет работы центр принял около 3 300 детей.

класс, образование, кабинет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:56

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Посещая центр, сотрудники Фонда вручили сертификат на приобретение бытовой техники.

Важной частью дней Фонда в регионах является оказание поддержки активным гражданам, которые проводят социально значимую работу. Состоялась встреча с представителями НПО. От имени Фонда Нурсултана Назарбаева ОО "Женский луч" был вручен сертификат на приобретение оборудования для Кризисного центра жертв бытового насилия г. Степногорска. ЧУ "Коргалжынская экологическая обсерватория" оказана финансовая помощь для реализации научно-практического проекта "Зеленый код устойчивости: Технологический форсайт экоклубов Коргалжынской экологической обсерватории" в селах Жарлыколь и Жалгызкудык.

кабинет, ученики, робототехника, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:56

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Объединяя усилия с госорганами, учреждениями образования и активными гражданами, Фонд продолжает инвестировать в ключевые сферы жизни общества, открывая новые возможности для развития казахстанцев.

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Айсулу Омарова
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