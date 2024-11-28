Финансовая поддержка НПО и тренинги для педагогов – в Мангистауской области реализуют ряд проектов

Обширную программу реализовал Фонд Нурсултана Назарбаева в Мангистауской области.

Здесь проведены дни Фонда, в рамках которых не только состоялась презентация образовательных молодежных проектов, но и были организованы обучающие мастер-классы, тренинги, прошло посещение реабилитационных центров и оказана материальная поддержка активным НПО.

Реализация проекта по открытию детских реабилитационных центров "Қамқорлық" – одно из важнейших направлений работы Фонда Нурсултана Назарбаева. Проект претворяется в жизнь совместно с КФ "Samruk-Kazyna Trust", Фондом "Қазақстан халқына" и акиматами регионов.

Фото: фонд Нурсултана Назарбаева

Посещая в Актау реабилитационный центр и центр раннего вмешательства, сотрудники Фонда Нурсултана Назарбаева ознакомились с результатами их деятельности, а также подарили холодильник и компьютер.

Проект "Қамқорлық" реализуется с 2020 года и сегодня показывает отличные результаты. Всего открыто 17 реабилитационных центров, 17 центров раннего вмешательства, 7 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, 16 кабинетов инклюзии при школах. С 2020 года реабилитационные центры приняли 38 370 детей, центры раннего вмешательства (для детей от 0 до 3 лет) приняли 12 812 детей.

В Актау прошла церемония награждения денежными сертификатами общественных фондов "Өркениетті келешек" и "Луара". Каждый из фондов получил по 2,5 миллиона тенге финансовой поддержки для реализации их проектов.

Фото: фонд Нурсултана Назарбаева

На эти средства "Луара" создаст творческую студию "Творческое пространство: танец и искусство для всей семьи". Здесь дети и мамы смогут развивать свои художественные и танцевальные навыки. Студия станет местом для совместного творчества и общения, способствуя укреплению семейных связей и развитию детей.

"Өркениетті келешек" благодаря поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева будет и далее развивать реабилитационно-коррекционный центр "Періште". "Періште" работает с 2019 года. В центре более 120 детей проходят лечение, реабилитацию, коррекцию. За несколько лет свыше 1000 детей улучшили свои навыки.

Одним из центральных событий стало проведение курсов для преподавателей информатики "Программирование и создание проектов на основе Arduino" и "Инженерная часть и программирование роботов для широкого применения в спортивной робототехнике", организованного ведущей школой робототехники "Роботек".

Фото: фонд Нурсултана Назарбаева

Фонд организовал роуд-шоу образовательных проектов КФ "El umiti", на котором около 100 руководителей отделов образования и директоров школ региона смогли ознакомиться с ключевыми проектами: "Myn Bala" (выявляет 1000 наиболее способных учащихся 5 и 6 классов из села, чтобы дать им возможность обучения в лучших школах страны), "Qabilet" (диагностика способностей детей и профориентация школьников), "Smart Ustaz" (курс для педагогов, направленный на развитие навыков распознавания и понимания эмоций, определения особенностей развития детей, а также навыков работы с семьей), "Тәуелсіздік дәуірі" (образовательная платформа для проверки знания школьников в истории) и др. Эти проекты создают новые возможности для получения актуальных знаний и самореализации.

"Миссия фонда "El Umiti" заключается в создании новых возможностей для молодежи, позволяя им раскрывать свои таланты и проявлять гражданскую позицию. В этом году особое внимание уделяется Мангистауской области, где впервые были проведены мероприятия, направленные на формирование поколения ответственных лидеров. Поддерживая молодежь в образовательной, творческой и научной сферах, мы укрепляем дух патриотизма и вносим свой вклад в развитие общества", – подчеркнула управляющий директор КФ "El Umiti" Гулим Жусупова.

Для директоров школ проведены тренинги по темам "Навыки эффективного мышления и когнитивная гибкость", "Профессиональное и эмоциональное выгорание".

Фото: фонд Нурсултана Назарбаева

Турнир по игре "Тәуелсіздік дәуірі" также стал интересным поводом, чтобы проявить директорам школ свои знания и смекалку.

На прошедшем тренинге для педагогов-психологов и сотрудников детских домов речь шла о возможностях совершенствования работы с детьми, применении новых форматов взаимодействия.