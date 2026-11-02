КМГ и испанская Exolum развивают авиатопливную инфраструктуру Казахстана: что изменится в аэропортах

Казахстан привлекает международного инвестора для модернизации авиатопливной инфраструктуры.

"КазМунайГаз", испанская Exolum Aviation и "КазМунайГаз-Аэро" подписали соглашение о сотрудничестве. В планах – строительство топливозаправочных комплексов, обновление баз хранения и внедрение международных стандартов. Модернизация инфраструктуры станет одним из факторов дальнейшего развития авиационного транзита в стране.

Трехстороннее соглашение подписано на встрече председателя правления КМГ Асхата Хасенова с вице-президентом Exolum по авиационному направлению Иваном Муиньо. Казахстан стал первой страной евразийского региона, на рынок которой выходит Exolum.

Exolum работает в 10 странах Европы и Америки, управляет 68 терминалами и трубопроводами общей протяженностью около 6 тыс.км. Ее авиационное подразделение обслуживает топливную инфраструктуру 50 аэропортов. Теперь международный опыт компании планируют использовать для развития казахстанского рынка.

Сотрудничество реализуется в рамках системных мер по развитию транспортно-логистического сектора экономики и укреплению роли Казахстана как ведущего авиахаба Центральной Азии в соответствии с поручениями главы государства.

Стороны рассматривают строительство новых топливозаправочных комплексов (ТЗК) и специализированных баз хранения авиатоплива, а также модернизацию действующих объектов. Инфраструктуру намерены адаптировать для работы с топливом международного стандарта Jet A-1 с соблюдением требований Объединенной инспекционной группы (JIG). Современная топливная инфраструктура должна обеспечивать необходимые стандарты качества, безопасности и эксплуатации. Это важная составляющая обслуживания международных авиакомпаний и развития транзитных маршрутов.

Модернизация ТЗК станет одним из условий укрепления позиций Казахстана в авиационной логистике между Европой и Азией.

Международный опыт – казахстанским специалистам

В партнерстве стороны распределят задачи: КМГ обеспечит экспертизу местного рынка и взаимодействие с участниками авиационной отрасли, а Exolum привнесет международные технологии и компетенции в управлении топливными объектами.

Отдельный акцент сделан на передаче технологий и обучении казахстанских специалистов. Как отметил Асхат Хасенов, сотрудничество должно ускорить технологическое обновление отрасли и создать условия для дальнейшего роста международных авиаперевозок через Казахстан.

Следующий шаг – экономический анализ. По его итогам стороны определят конкретные проекты, объем инвестиций, распределение обязательств и этапы реализации.