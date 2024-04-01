КМГ примет участие в восстановлении инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков

По поручению Главы государства АО НК "КазМунайГаз" окажет финансовую помощь для восстановления инфраструктуры, жилого фонда и социальных объектов в регионах присутствия компании.

Сегодня руководство компании провело совещание по ситуации, связанной с паводковым периодом. Председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев поручил дочерним предприятиям оперативно определить с местными исполнительными органами объем необходимой помощи. Компания направит финансовые средства в регионы присутствия, где КМГ ведет свою производственную деятельность (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области).

Фото: kmg.kz

"Мы не остаемся в стороне и объединяем усилия для помощи регионам, столкнувшимся с последствиями весенних паводков. КазМунайГаз — социально-ориентированная национальная компания, чьи приоритеты — интересы страны и благополучие ее граждан. В такие моменты — это наш долг, оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается", — сказал М.Мирзагалиев.

Фото: kmg.kz

На данный момент, ТОО "КазМунайГаз-Аэро" (дочернее предприятие КМГ) осуществляет выезд в наиболее пострадавшие районы Актюбинской области для ускорения процедуры заправки эвакуационных вертолетов. Работники "КазМунайГаз-Аэро" в круглосуточном режиме обеспечивают заправку воздушных судов МЧС, Министерства обороны РК, национальной гвардии. Работы в данном направлении продолжаются.