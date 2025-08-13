Девять модернизированных границ: как Казахстан меняет таможенную инфраструктуру

Министерство финансов Казахстана осуществляет масштабную программу по модернизации приграничной таможенной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Так, 8 августа 2025 года председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев в составе мониторинговой группы посетил пункты пропуска "Калжат" и "Нур Жолы" на казахстанско-китайской границе.

Цель поездки – анализ работы постов, оценка качества государственных услуг и выявление факторов, влияющих на эффективность бизнес-процессов. Особое внимание было уделено вопросам цифровизации и дальнейшего расширения технических возможностей.

Пункт пропуска "Нур Жолы" в области Жетысу – один из крупнейших в стране, обеспечивающий устойчивую торговлю между Казахстаном и КНР.

Пост "Калжат" в Алматинской области играет важную роль в оформлении экспортно-импортных операций и транзита, а также является ключевым элементом транспортно-логистической инфраструктуры региона.

Фото: gov.kz

Ранее, 6 августа, в рамках исполнения поручения премьер-министра руководитель Аппарата Министерства финансов Эрнар Ержанов совместно с руководством КГД посетил пункты пропуска "Тажен" и "Темир Баба" в Мангистауской области.

Пункт "Темир Баба" – единственный автомобильный переход на границе с Туркменистаном, обеспечивающий выход в Турцию, Пакистан, Афганистан, ОАЭ и другие страны. Через него проходят товары и продукты питания из Европы, а в обратном направлении – турецкие товары народного потребления, оборудование для нефтегазовой отрасли, а также овощи и фрукты из Туркменистана и Пакистана.

Пункт "Тажен" на казахстанско-узбекской границе – ключевой транзитный узел, соединяющий Центральную Азию с Россией и Европой. Основной поток (90%) составляют транзитные грузы, а также трудовые мигранты, направляющиеся из Узбекистана в Россию.

На этих объектах ведутся масштабные строительные и технические работы: расширяются полосы движения, монтируются современные инспекционно-досмотровые комплексы, весовые установки и цифровые системы контроля. Несмотря на реконструкцию, оба пункта функционируют в штатном режиме.

Фото: gov.kz

Повышение эффективности и дисциплины

По итогам выездных совещаний руководителям таможенных постов даны конкретные поручения по ускорению строительных работ и повышению качества обслуживания. Подрядным организациям предписано увеличить количество задействованных работников и техники.

Также ряд руководителей таможенных постов привлечены к дисциплинарной ответственности за ослабление контроля в вверенных подразделениях.

Кроме того, Министерством утвержден порядок ношения форменного обмундирования работников таможенных постов.

Модернизация пунктов пропуска – это системная мера, направленная на повышение эффективности налоговых и таможенных органов, улучшение делового климата и укрепление экономической безопасности страны.

Проект охватывает девять пунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию четыре современных объекта – два на границе с КНР ("Калжат", "Алаколь") и два на границе с Республикой Узбекистан ("Капланбек", "Атамекен"). До конца текущего года планируется запуск еще пяти пунктов пропуска: "Бахты", "Майкапчагай" (КНР), "Казыгурт", "Тажен" (РУз) и "Темир Баба" (Туркменистан).

Фото: gov.kz

На первом этапе модернизация уже позволила значительно увеличить пропускную способность, сократить административные барьеры и улучшить условия для участников внешнеэкономической деятельности. На объектах внедряются цифровые технологии, автоматизированные системы сканирования, весового контроля и предварительного декларирования, что обеспечивает быстрое и прозрачное пересечение границы.