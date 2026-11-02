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#Казахстан в сравнении
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Экономика и бизнес

Курс на брутальность: в Китае показали Omoda X, которую планируют выпускать в Казахстане

OMODA X, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:00 Фото: OMODA X
Новую модель представили на Chery International User Summit 2026 в Уху. Пока Omoda X существует в статусе прототипа: характеристики силовой установки и сроки выхода на рынок не раскрываются. В Казахстане ее производство планируют начать в 2028 году, сообщает Zakon.kz.

Старая корабельная верфь на берегу Янцзы на один вечер стала площадкой для премьеры Omoda X. Брутальные индустриальные конструкции и резко контрастирующий неоновый свет полностью соответствовали характеру нового кроссовера. Угловатые формы Omoda X заметно отличаются от привычного для марки образа динамичного городского автомобиля.

OMODA X, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:00

Презентация OMODA X в Уху вызвала ажиотаж

Официальная презентация Omoda X Night стала частью программы Chery International User Summit 2026. На саммит прибыли более 3 000 гостей из почти 130 стран мира, включая делегацию из Казахстана, куда вошли представители официального дистрибьютора OMODA JAECOO в составе Astana Motors, дилеры, клиенты и блогеры.

Бренды OMODA JAECOO появились всего три года назад – это экспортное подразделение автогиганта Chery. Модели разрабатываются исключительно для глобальных рынков, с учетом международных стандартов. Сейчас продажи OMODA JAECOO составляют 800 тысяч автомобилей в год, основной рынок – Европа, на него приходится 48% продаж. Основные потребители – Великобритания, Италия и Испания.

В Казахстане в 2026 году OMODA JAECOO вошли в портфель Astana Motors: авто производятся в Казахстане на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, продажи трех моделей стартовали в октябре.

OMODA X задает абсолютно новое направление для бренда. Реакция присутствующих на презентации положительная. В 2028 году планируем начать производство модели OMODA X в Казахстане и вывести автомобиль на рынок страны, – сообщил Александр Абрамов, директор дистрибуции OMODA JAECOO в Казахстане.

Длина автомобиля составляет около 4,6 метра, ширина – 1,92 метра, высота – 1,7 метра. Колесная база – 2,7 метра, дорожный просвет – 200 миллиметров; заявленная глубина преодолеваемого брода достигает 700 миллиметров.

OMODA X Night, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:00

OMODA X Night

Разворот к более брутальному дизайну связан с результатами исследования предпочтений молодой аудитории, которое охватывало разные рынки. Ожидания от автомобиля практичные: он должен быть универсальным для города и поездок за его пределы, иметь выразительный дизайн и оставаться доступным. Потенциальные клиенты также рассматривают салон как личное пространство – место, где можно слушать музыку и проводить время с друзьями.

Эта идея отразилась в оснащении. В салоне предусмотрены цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и центральный экран на 13,2 дюйма, а климатом и режимами движения можно управлять физическими кнопками. Для бренда, чьи модели обычно делают акцент на цифровых интерфейсах, это заметная деталь. Среди необычных функций – караоке Open Mic: система использует четыре зоны улавливания звука и позволяет петь без микрофона.

Что еще показали на глобальном саммите?

Насыщенная программа саммита дала участникам возможность увидеть и другие разработки. В штаб-квартире OMODA JAECOO в Уху демонстрировали систему автоматической парковки и вызова автомобиля Super Intelligent Valet Parking: машина самостоятельно выезжает с парковочного места, объезжает препятствия и подъезжает к владельцу. Там же представили умные очки с голосовым управлением автомобилем и переводом с китайского на английский, который проецируется на экраны внутри линз.

OMODA JAECOO, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:00

Автомобили с "беспилотной парковкой" возле штаб-квартиры OMODA JAECOO

Затем на полигоне в LongShan под проливным дождем участники испытали гибриды OMODA 4 SHS-H, OMODA 7 SHS-H и JAECOO J7 HEV.

OMODA X, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:00

Казахстанский экипаж занял второе место на автопробеге Уху – Ханчжоу – Уху

Большим вызовом стал автопробег Уху – Ханчжоу – Уху. Казахстанский экипаж, за рулем которого был автоэксперт Артур Мискарян на гибриде OMODA 5 SHS-H (HEV), занял второе место в ходе соревнований на топливную экономичность. Это экономичный гибрид, батарея в котором питается от бензобака, таким образом расход топлива получается небольшим, а автомобиль – мощным. Новинка ожидается в Казахстане уже в ноябре 2026 года.

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Айсулу Омарова
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