Назван курс доллара на 1 марта

Профессиональное сообщество финансистов сделало анализ ситуации в экономике РК на начало 2026 года. Результаты опроса банков, брокеров, страховых компаний и казначейств раскрывают новые ожидания по инфляции и конкретный коридор, в котором окажется доллар США к 1 марта, сообщает Zakon.kz.

Ценовое давление не снижается

Анализ от Ассоциации финансистов Казахстана начинается с тревожной статистики: в январе месячный рост цен составил 1,0%, что стало сигналом для ухудшения настроений в финансовой среде. Эксперты отмечают: что предстоящее повышение тарифов на коммунальные услуги и ГСМ уже заложено в ожидания профессиональных игроков.

Согласно консолидированному мнению аналитиков, средняя оценка инфляции на горизонте года выросла с 11,4% до 11,6%.

Это свидетельствует о том: что участники рынка не видят предпосылок для быстрого охлаждения экономики. Такое восприятие рисков формирует основу для дальнейших решений финансового регулятора, который вынужден придерживаться максимально жесткой позиции.

Монетарный заслон

Изучив динамику цен, 90% опрошенных экспертов пришли к выводу: что на заседании 6 марта Национальный банк сохранит базовую ставку на уровне 18,0%. Жесткие денежно–кредитные условия признаны необходимыми для удержания финансовой стабильности.

Анализ показывает: что нормализация монетарной политики может быть отложена на неопределенный срок.

Профессионалы рынка ожидают: что лишь в течение следующих 12 месяцев ставка может быть снижена до 16,25%, и то при условии затухания инфляционных шоков.

Текущая реальная ставка в 5,8% делает тенговые инструменты привлекательными, но одновременно создает высокую нагрузку на реальный сектор экономики.

Внешний фон и внутренний рост

Глобальные факторы также вносят свои коррективы. Несмотря на геополитическую напряженность, эксперты пересмотрели прогноз по стоимости нефти марки Brent в сторону снижения. Из–за растущего профицита сырья на мировых рынках ожидаемая через год цена барреля установлена на уровне 61,8 доллара (предыдущая оценка – 62,2 доллара).

При этом внутренние показатели демонстрируют адаптивность: прогноз по росту ВВП Казахстана через 12 месяцев был повышен до 5,0%. Основными факторами здесь выступают:

реализация масштабных инфраструктурных проектов;

расширение государственных инвестиционных программ;

адаптация бизнеса к текущему уровню ставок.

Фото: Zakon.kz

Каким будет курс доллара к 1 марта

Сложив воедино инфляционные риски, политику регулятора и внешнюю конъюнктуру, аналитики представили валютный прогноз. В краткосрочной перспективе тенге находит опору в налоговом периоде и стабильных операциях Нацбанка по продаже валюты, что ограничивает волатильность.

По результатам опроса, средневзвешенный курс доллара к 1 марта 2026 года составит 509,6 тенге.

Однако на более длительном горизонте эксперты прогнозируют усиление давления на национальную валюту. Через год профессиональные участники рынка ожидают курс на уровне 544,7 тенге за доллар. Такое ослабление связывается с ожидаемым ростом импорта и возможным снижением привлекательности тенговых активов при будущем смягчении политики регулятора.

Отметим, что в начале года президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли трехлетнюю программу. Она нацелена на снижение инфляции, что улучшит благосостояние граждан.