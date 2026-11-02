Масштабные учения по ликвидации ЧС прошли на предприятии Eurasian Foods

На территории предприятия Eurasian Foods в Караганде прошли тактико-специальные учения по ликвидации условной аварии на химически опасном объекте.

В них участвовали специалисты предприятия, профессиональной аварийно-спасательной службы и Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. По итогам учений руководство ДЧС отметило высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников завода. Отдельно были отмечены специальные знания и практические навыки работников, их психологическая готовность, а также материально-техническая оснащенность для выполнения задач по защите сотрудников предприятия в чрезвычайных ситуациях.

Фото: Eurasian Foods

Председатель правления АО "Eurasian Foods" Олег Винокуров отметил, что высокая оценка со стороны ДЧС имеет большое значение для предприятия, где вопросам безопасности уделяется первостепенное внимание.

Эти учения позволили на практике проверить готовность наших сотрудников к действиям в чрезвычайной ситуации. Особенно важно, что руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области высоко оценило профессиональную подготовку нашей команды. Для пищевого предприятия безопасность — это большая ответственность: перед сотрудниками, их семьями, потребителями нашей продукции. Мы уделяем серьезное внимание как безопасности производственных процессов, так и постоянному контролю качества выпускаемых продуктов. При этом мы должны быть готовы к любым нештатным ситуациям на производстве. Мы считаем принципиально важными практическую подготовку персонала и тесное взаимодействие с профессиональными службами, – сказал Олег Винокуров.

Мероприятие проводилось в рамках комплексного учения, посвященного готовности служб гражданской защиты и предприятий города к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени. Были отработаны практические действия в обстановке, максимально приближенной к аварийной. По сценарию учений на конденсаторной площадке компрессорного участка произошла авария с выбросом аммиака. Участникам предстояло провести спасательные работы, не допустить распространения опасного вещества и ликвидировать последствия условного происшествия. В подобной ситуации важно оперативно оценить возможную зону химического заражения, защитить людей и обеспечить безопасность самих спасателей.

Фото: Eurasian Foods

От Eurasian Foods в учениях участвовала специализированная группа в составе 23 человек. Сотрудники предприятия отработали спасение пострадавшего из зоны заражения, установку водяной завесы на пути распространения загрязненного воздуха и действия по ликвидации аварии. При выполнении заданий использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, а также приборы химического контроля.

Вместе с работниками завода действовали подразделения профессиональной аварийно-спасательной службы ТОО "ПАСС Көмір". В учениях были задействованы 15 сотрудников и три единицы техники: пожарная автоцистерна, оперативный автобус и автомобиль реанимационно-противошоковой группы. Спасатели отрабатывали извлечение пострадавшего из опасной зоны и создание водяной завесы.

Фото: Eurasian Foods

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области направил десять специалистов и три единицы техники — пожарную автоцистерну, автомобиль химической разведки и штабной автомобиль. Помимо спасательных действий, сотрудники ДЧС отработали определение границ условной зоны заражения и организацию поста химического наблюдения.

Такие учения позволяют оценить уровень практической подготовки персонала, отработать действия в чрезвычайной ситуации, проверить навыки использования специального оборудования и взаимодействия с профессиональными спасательными подразделениями. Готовность к чрезвычайным ситуациям важна как для защиты сотрудников, так и для обеспечения стабильной работы производства. Для крупных производителей пищевой продукции, таких как Eurasian Foods, это имеет особое значение.

Фото: Eurasian Foods

АО "Eurasian Foods" – одно из ведущих предприятий масложировой отрасли Казахстана. Завод в Караганде ведет свою историю с 1971 года. Сегодня в линейке предприятия представлен широкий ассортимент продукции, отвечающей самым современным мировым стандартам качества. Предприятие входит в состав холдинга Eurasian Foods Corporation, одного из крупнейших производителей пищевой продукции в Казахстане и Центральной Азии. Компания экспортирует продукцию в 11 стран мира, в том числе в Китай, Узбекистан и Россию. Холдинг выпускает сотни наименований продукции под широко известными брендами "3 желания", "Шедевр", "Золотой стандарт" и другими. Многолетний опыт, масштабные инвестиции в модернизацию производства и строгий контроль качества позволяют компании сохранять прочные позиции на внутреннем и зарубежных рынках.

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