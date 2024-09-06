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"Скала-2024": казахстанские спасатели стали лучшими на международных учениях

учения, МЧС, &quot;Скала-2024&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 13:02 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области закончились Международные тактико-специальное учения "Скала-2024". В учениях приняли участие спасательные подразделения из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. О том, как они прошли и какие действия отрабатывали спасатели, в материале Zakon.kz.

В первый день учений было отработано два этапа, в рамках которых в формате командно-штабной игры организована работа оперативного штаба по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений. Накануне, 5 сентября 2024 года, прошел третий этап – практическая часть учений на базовом полигоне в сфере подготовки спасательных подразделений в урочище Тамгалы Тас.

учения, МЧС, "Скала-2024", фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 13:02

Фото: Zakon.kz

Организаторы соревнований определили 14 учебных локаций, на которых имитировались чрезвычайные ситуации различных видов.

учения, МЧС, "Скала-2024", фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 13:02

Фото: Zakon.kz

Каждое из них имело свое предназначение, этапы и условия прохождения. К примеру, на одном участке свою задачу выполняли кинологи, а на другом уже пожарные ликвидировали возгорание различной сложности.

учения, МЧС, "Скала-2024", фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 13:02

Фото: Zakon.kz

По легенде учений, в результате череды мощных землетрясений произошло разрушение промышленных зданий, а также утечка опасных химических и радиоактивных веществ. Помимо этого, из-за сильных подземных толчков в населенных пунктах возникли крупные пожары. Большое количество людей оказались под завалами.

учения, МЧС, "Скала-2024", фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 13:02

Фото: Zakon.kz

И здесь главная задача спасателей – разведка зоны землетрясения с применением воздушных судов, десантирование спасательных групп специального назначения с кинологическими расчетами.

учения, МЧС, "Скала-2024", фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 13:02

Фото: Zakon.kz

По прибытии в зону ЧС спасатели оперативно должны провести аварийно-спасательные работы и осмотреть все поврежденные строения, и все это в условиях химического заражения местности. А также определить число пострадавших и оказать им первую медицинскую помощь.

учения, МЧС, "Скала-2024", фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 13:02

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, спасатели пяти стран совместно отрабатывали действия по тушению лесных пожаров и проведению спасательных работ на железнодорожном транспорте. Они должны были показать оперативное развертывание полевого лагеря для пострадавшего населения и наладить всю работу временного пункта.

учения, МЧС, "Скала-2024", фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 13:02

Фото: Zakon.kz

В ходе учений казахстанские спасательные подразделения предоставили большое количество техники. Были задействованы спасательная авиация, беспилотники и робототехнические устройства.

"На этих учениях впервые было использовано водосливное устройство на вертолетах. Кроме этого, были продемонстрированы новые оперативно-спасательные и кинологические машины, которые поступили на вооружение МЧС. Казахстан на учениях представляли бойцы республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО). Отечественные специалисты отработали все на отлично. Мы показали свой профессионализм и умение слаженно работать с подразделениями из других стран", – сказал начальник Департамента ликвидации ЧС МЧС РК полковник Аскаров Жомарт.

Спасатели из разных стран в ходе учений не только усовершенствовали свои практические навыки, но и обменялись опытом, чтобы в будущем применить их на деле, а также при проведении сложных спасательных операций. 

"Я впервые на подобных учениях. Для нас, россиян и спасателей из Беларуси, такие встречи – это возможность научиться чему-то новому. К примеру, в месте, где я прохожу службу, нет такого климата и ландшафта, как в Алматинской области. Мы общаемся, делимся опытом, одним словом, учимся друг у друга. Стоит отметить подготовку казахстанских спасателей. Все ребята – профессионалы с большим опытом", – отметил лейтенант Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

В рамках специальных учений среди спасательных подразделений из стран СНГ были проведены соревнования по спасательному многоборью.

учения, МЧС, "Скала-2024", фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 13:02

Фото: Zakon.kz

По их результатам кубками и памятными подарками награждена команда Казахстана. Она заняла первое место, на втором месте – команда из Беларуси и замыкают тройку спасатели из Кыргызстана, а Кубок дружбы получили команды из России и Таджикистана. 

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