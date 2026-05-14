Как в Алматы прошла масштабная сейсмотренировка – фоторепортаж

В Алматы прошла сейсмотренировка с участием экстренных служб, медиков, военных и авиации. Спасатели тушили условные пожары, эвакуировали людей и разбирали завалы после сильного землетрясения. Как проходили учения – в материале Zakon.kz.

По сценарию учений, в Алматы произошло землетрясение силой 7 баллов. После сигнала "Внимание всем!" в городе включили сирены, прервали теле- и радиоканалы для передачи экстренной информации, а жителям начали приходить уведомления через систему MassAlert. Многие алматинцы, услышав сигнал тревоги, покинули здания и вышли на открытые и безопасные площадки.

"Всего по городу подготовили 20 учебных площадок. Основные события развернулись на территории строящегося жилого комплекса. Здесь спасатели отрабатывали один из самых сложных сценариев – ликвидацию последствий разрушительного землетрясения в многоэтажном доме", – рассказал заместитель начальника ДЧС Алматы Ануар Юсупов.

Сотрудники экстренных служб тушили условный пожар в высотке. На площадке работали спасатели, медики и спецтехника. Некоторые операции проходили с использованием альпинистского снаряжения и подъемников, а также с помощью авиации МЧС.

Не обошлось и без условных жертв и пострадавших. По задумке учений, в результате сильных подземных толчков различные травмы получили несколько человек. Одни оказались заблокированы на верхних этажах поврежденного здания, другие – под завалами после частичного обрушения конструкций.



Также в каждом районе города были развернули пункты приема населения для людей, которые остались без жилья. Здесь специалисты показывали, как организуется временное размещение пострадавших, выдача воды, продуктов питания и оказывается первая медицинская помощь.

Во время учений внимание уделили и промышленным объектам. Специалисты отработали действия при условных химических и биологических авариях, чтобы проверить скорость реагирования и взаимодействие различных служб. Сейсмотренировка прошла и в девяти учреждениях, где проживают люди с инвалидностью. Сотрудники ДЧС Алматы совместно с военнослужащими помогли эвакуировать постояльцев и доставить их в безопасные пункты размещения.

"Стоит отметить, что всего в масштабных учениях приняли участие более тысячи человек и около 150 единиц техники", – сказал Ануар Юсупов.

