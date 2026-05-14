#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
Статьи

Как в Алматы прошла масштабная сейсмотренировка – фоторепортаж

сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53 Фото: Zakon.kz
В Алматы прошла сейсмотренировка с участием экстренных служб, медиков, военных и авиации. Спасатели тушили условные пожары, эвакуировали людей и разбирали завалы после сильного землетрясения. Как проходили учения – в материале Zakon.kz.

По сценарию учений, в Алматы произошло землетрясение силой 7 баллов. После сигнала "Внимание всем!" в городе включили сирены, прервали теле- и радиоканалы для передачи экстренной информации, а жителям начали приходить уведомления через систему MassAlert. Многие алматинцы, услышав сигнал тревоги, покинули здания и вышли на открытые и безопасные площадки.

"Всего по городу подготовили 20 учебных площадок. Основные события развернулись на территории строящегося жилого комплекса. Здесь спасатели отрабатывали один из самых сложных сценариев – ликвидацию последствий разрушительного землетрясения в многоэтажном доме", – рассказал заместитель начальника ДЧС Алматы Ануар Юсупов.
сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53

Фото: Zakon.kz

сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53

Фото: Zakon.kz

Сотрудники экстренных служб тушили условный пожар в высотке. На площадке работали спасатели, медики и спецтехника. Некоторые операции проходили с использованием альпинистского снаряжения и подъемников, а также с помощью авиации МЧС.

сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53

Фото: Zakon.kz

сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53

Фото: Zakon.kz

Не обошлось и без условных жертв и пострадавших. По задумке учений, в результате сильных подземных толчков различные травмы получили несколько человек. Одни оказались заблокированы на верхних этажах поврежденного здания, другие – под завалами после частичного обрушения конструкций.

сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53

Фото: Zakon.kz

сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53

Фото: Zakon.kz

Также в каждом районе города были развернули пункты приема населения для людей, которые остались без жилья. Здесь специалисты показывали, как организуется временное размещение пострадавших, выдача воды, продуктов питания и оказывается первая медицинская помощь.

сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53

Фото: Zakon.kz

сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53

Фото: Zakon.kz

Во время учений внимание уделили и промышленным объектам. Специалисты отработали действия при условных химических и биологических авариях, чтобы проверить скорость реагирования и взаимодействие различных служб. Сейсмотренировка прошла и в девяти учреждениях, где проживают люди с инвалидностью. Сотрудники ДЧС Алматы совместно с военнослужащими помогли эвакуировать постояльцев и доставить их в безопасные пункты размещения.

"Стоит отметить, что всего в масштабных учениях приняли участие более тысячи человек и около 150 единиц техники", – сказал Ануар Юсупов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53
После сирены в Алматы: что нужно сделать каждому жителю 14 мая
сейсмотренировка в Алматы, учения, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:53

Фото: Zakon.kz

Спасатели напоминают, что такие тренировки нужны не только для экстренных служб, но и для самих жителей. Чем лучше люди знают, как действовать во время землетрясения, тем больше шансов избежать паники и сохранить жизнь в реальной чрезвычайной ситуации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
МЧС, спасатели, тренировка, ДЧС, горы, лавина
17:15, 01 апреля 2026
Как спасатели Алматы ищут людей под лавиной – фоторепортаж
Алматинцы почувствовали очередной афтершок
10:22, 23 февраля 2024
В Алматы произошло землетрясение во время сейсмотренировки
где нельзя прятаться при землетрясениях
13:37, 14 февраля 2024
Популярные мифы о том, где прятаться при землетрясении, развеяли спасатели Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Впервые чемпионат мира по настольному теннису пройдет в Астане
17:32, Сегодня
Чемпионат мира по настольному теннису впервые пройдёт в Казахстане
Церемония открытия чемпионата Казахстана
17:27, Сегодня
Состоялась церемония открытия чемпионата Казахстана по тяжёлой атлетике в Талдыкоргане
Казахстан или Узбекистан: у кого больше самых богатых футболистов в Центральной Азии
17:20, Сегодня
Казахстан или Узбекистан: у кого больше самых богатых футболистов в Центральной Азии
Эльмира Сыздыкова
17:12, Сегодня
Эльмира Сыздыкова опять проиграла Гульмарал Еркебаевой в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: