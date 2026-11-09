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Экономика и бизнес

Доходность государственных ценных бумаг снизилась в Казахстане

Биржевая торговля, ценные бумаги, торговля ценными бумагами, акция, акции, фондовая биржа, фондовый рынок, график, графики, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 15:23 Фото: pexels
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о снижении доходности государственных ценных бумаг (ГЦБ), передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, доля банков второго уровня в общем объеме государственных ценных бумаг в обращении снизилась с 29,5% на начало 2025 года до 21,4% на конец сентября 2026 года.

"Банки продолжали активно участвовать в аукционах ГЦБ, однако значительная часть приобретенных ими на первичном рынке бумаг впоследствии перераспределялась на вторичном рынке в пользу других категорий инвесторов, а погашение ранее приобретенных выпусков не в полной мере компенсировалось новыми приобретениями. Наряду с банками активное участие на рынке ГЦБ принимают нерезиденты и другие институциональные инвесторы", – говорится в ответе Сулейменова.

Таким образом, отмечает глава Нацбанка, рост объемов размещения ГЦБ не сопровождался сопоставимым ростом бумаг на балансах банков, а кредитная активность банков сохранялась.

"Доходность ГЦБ в 2026 году различалась в зависимости от срочности и типа инструмента и изменялась вслед за рыночными условиями. Средневзвешенная доходность ГЦБ с фиксированной ставкой вознаграждения составляла около 16,5% по выпускам со сроком до одного года, 15,7% со сроком от одного до пяти лет и 14,8% по более долгосрочным выпускам. При этом с начала года наблюдается последовательное снижение доходностей ГЦБ", – добавил Сулейменов.

Ранее мы писали, что в Казахстане на 14% стали больше кредитовать бизнес.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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