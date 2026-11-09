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Экономика и бизнес

На 14% больше стали кредитовать казахстанский бизнес в 2026 году

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 15:12 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в своем ответе на депутатский запрос заявил об увеличении объемов кредитования бизнеса в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, данные о динамике кредитования свидетельствуют о том, что банки продолжают наращивать финансирование реального сектора экономики.

"По итогам августа 2026 года кредитный портфель бизнеса увеличился на 14,2% в годовом выражении и достиг 16,4 трлн тенге. Наиболее высокие темпы роста отмечены в сегментах малого и среднего бизнеса. Долгосрочные кредиты сроком более одного года растут быстрее краткосрочных, и их доля в кредитном портфеле бизнеса составляет 70,7%. Расширение кредитования подтверждается и ростом новых выдач. В августе 2026 года объем кредитов, выданных бизнесу за последние 12 месяцев, увеличился на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Причем рост выдач наблюдается во всех сегментах – крупном, среднем и малом бизнесе", – говорится в ответе главы Нацбанка.

По мнению Тимура Сулейменова, такой динамике способствует ряд принятых налоговых и регуляторных мер. В частности, в налоговой сфере снижена привлекательность вложений банков в государственные ценные бумаги и ноты Нацбанка.

"С марта 2024 года облагаются налогом доходы банков по нотам Национального банка, с 2026 года – 50% доходов по ГЦБ Министерства финансов, а с 2031 года такие доходы будут облагаться налогом в полном объеме. Доходы, полученные в 2025 году по операциям с ГЦБ и на денежном рынке, дополнительно облагались корпоративным подоходным налогом по ставке 10%. С 2026 года ставка корпоративного подоходного налога для банков по доходам от кредитования бизнеса составляет 20%, по остальным видам деятельности – 25%", – добавил глава Нацбанка.

Ранее мы писали, что долги казахстанцев по кредитам достигли 26,7 трлн тенге.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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