Нацбанк не видит риска оттока нерезидентов из государственных ценных бумаг

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года рассказал о роли нерезидентов на рынке государственных ценных бумаг (ГЦБ), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в августе объем вложений нерезидентов в ГЦБ вырос на 23,9 млрд тенге, до 2,6 трлн тенге. С начала года их объем увеличился на 34,2%, а доля нерезидентов на рынке выросла с 6,2% до 7,2%. При этом, по их данным, снижение базовой ставки уменьшает доходность тенговых активов и потенциально может повысить риск оттока иностранного капитала. Они поинтересовались, насколько Нацбанк оценивает такой риск и какие инструменты и сценарии предусмотрены на случай существенного оттока нерезидентов из государственных ценных бумаг.

"7% участия нерезидентов – это хороший показатель, но он далеко не такой высокий, как в развитых странах. Там есть 20%, 15%. Мы считаем, что 10% – это потолок, мы не хотим сильно наращивать, потому что при большем объеме те риски, о которых эксперты говорят, будут увеличиваться. Пока это все абсолютно регулируемо, и здесь мы не видим каких-то рисков", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, эти деньги не выйдут, если в стране будут проводить ответственную макроэкономическую политику.

"Год прошел, мы работу проводим и никто не вышел, а, наоборот, наросли. Вот эти вложения в ГЦБ помогли нам снизить стоимость госдолга на 2-3%. Никто не бежит, все нам доверяют и свои деньги приносят нам в виде портфельных инвестиций. У нас нет документа, где написано про 10%. Но базово мы считаем, что больше 10% мы не хотели бы. Не то что бы мы будем ограничивать и выталкивать их, но мы попытаемся этот вопрос отрегулировать, если будет сильно нарастать. Пока у нас оно на уровне 6-7%", – подчеркнул глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал, как будет происходить выбор частных управляющих пенсионными активами казахстанцев.

